https://sputniknews.com.tr/20230913/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075457200.html

Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç hücumbotu imha etti

Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç hücumbotu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha ettiğini duyurdu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T23:24+0300

2023-09-13T23:24+0300

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ukrayna krizi

rus ordusu

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'nun deniz hava kuvvetleri Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha etti.Açıklamada, “13 Eylül 2023 tarihinde Karadeniz Filosunun deniz hava kuvvetleri, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, geçen pazar gecesi Rus uçaklarının, Kırım’a doğru hareket eden ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gruplarını taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force tipi üç hücumbotunu imha ettiğini duyurmuştu.

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