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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-uc-hucumbotu-imha-etti-1075457200.html
Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç hücumbotu imha etti
Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha ettiğini duyurdu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T23:24+0300
2023-09-13T23:24+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'nun deniz hava kuvvetleri Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha etti.Açıklamada, “13 Eylül 2023 tarihinde Karadeniz Filosunun deniz hava kuvvetleri, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, geçen pazar gecesi Rus uçaklarının, Kırım’a doğru hareket eden ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gruplarını taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force tipi üç hücumbotunu imha ettiğini duyurmuştu.
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rus ordusu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç hücumbotu imha etti

23:24 13.09.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'nun deniz hava kuvvetleri Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotu saptayarak imha etti.
Açıklamada, “13 Eylül 2023 tarihinde Karadeniz Filosunun deniz hava kuvvetleri, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç insansız hücumbotu saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen pazar gecesi Rus uçaklarının, Kırım’a doğru hareket eden ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gruplarını taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force tipi üç hücumbotunu imha ettiğini duyurmuştu.
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