https://sputniknews.com.tr/20230913/prof-ozden-uyardi-artik-24-saat-sonra-deprem-olacak-gibi-olusturmamiz-lazim-1075448662.html

Prof. Özden uyardı: 'Artık 24 saat sonra deprem olacak gibi oluşturmamız lazım'

Prof. Özden uyardı: 'Artık 24 saat sonra deprem olacak gibi oluşturmamız lazım'

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, "Bundan sonra oluşturacağımız yapı stokunu gerçekten... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T17:24+0300

2023-09-13T17:24+0300

2023-09-13T17:24+0300

türkiye

deprem

riskli yapı

kolonya

devlet

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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Deprem Araştırma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özden, Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Senato Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi.Rektör Levent, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle enstitünün resmileştiğini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.Enstitünün depremle ilgili çalışmaların yapılacağı bir yer olacağını ifade eden Levent, "Depreme karşı binalar yapı stoku nasıl olmalı, deprem öncesi ve sonrası nasıl planlamalar yapılmalı şeklinde bir çok değerli çalışmalar yapacak. Buranın alt yapısı bir miktar hazırdı" dedi.Enstitü hakkında yapacakları ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Şevket Özden ise Erzincan'ın Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını, basın mensubundan yöneticilere herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Bingöl Yedisu fay hattının hareketliliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Özden, "AFAD'ın verilerini sürekli takip eden bir insanım, burada o fayın harekete geçme ihtimalinin var olduğuna inanıyorum. O fay harekete geçtiği zaman benim şehrimi etkileyeceğinin de farkındayım. Onun için söylüyorum. Bundan sonra ki oluşturacağımız yapı stokunu gerçekten 24 saat sonra deprem olacak gibi oluşturmamız lazım" diye konuştu.'Bunu bile bile 180 yapıyorsam artık 'devlet nerede' diye sormanın anlamı var mı?'Yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Özden, şunları kaydetti:

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deprem, riskli yapı, kolonya, devlet