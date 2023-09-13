https://sputniknews.com.tr/20230913/musk-kirimda-starlinki-acmayi-reddetme-karari-abdnin-rusya-yaptirimlari-nedeniyle-alindi-1075450076.html

Musk: Kırım’da Starlink’i açmayı reddetme kararı ABD’nin Rusya yaptırımları nedeniyle alındı

Musk: Kırım’da Starlink’i açmayı reddetme kararı ABD’nin Rusya yaptırımları nedeniyle alındı

ABD’li iş insanı Elon Musk, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerine saldırı düzenlemesi için Starlink uydusunun Kırım yakınlarında... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T17:55+0300

2023-09-13T17:55+0300

2023-09-13T17:55+0300

dünya

elon musk

yaptırım

joe biden

abd

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Elon Musk, teknolojilerin gelişimi konulu konferansta yaptığı çevrimiçi konuşmasında, “Starlink’in kapatılmasının nedeni aslında ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulaması. Yaptırımlar, Kırım’ı da kapsıyor ve bağlantı kurmamıza izin vermiyor” ifadesini kullandı.Starlink’i Kırım’da aktif hale getirmek için ABD hükümetinden izin almaları gerektiğini anlatan Musk, Ukrayna’dan Starlink’i açma talebini aldıklarında bu izne sahip olmadıklarını belirterek, “Sadece Ukrayna hükümetinden iletişimi açmamız yönünde acil telefonlar geldi” dedi.Musk, ABD Başkanı Joe Biden’den emir gelseydi Kırım’da Starlink’i aktif hale getirmeye hazır olduğunu itiraf etti.Ukrayna ordusunun Rus filosuna olası saldırısını, Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı ile karşılaştıran Musk, bu saldırının ‘taktik zafer’ olduğunu, ama ‘stratejik yenilgiye’ yol açtığını kaydetti.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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elon musk, yaptırım, joe biden, abd