https://sputniknews.com.tr/20230913/musk-kirimda-starlinki-acmayi-reddetme-karari-abdnin-rusya-yaptirimlari-nedeniyle-alindi-1075450076.html
Musk: Kırım’da Starlink’i açmayı reddetme kararı ABD’nin Rusya yaptırımları nedeniyle alındı
Musk: Kırım’da Starlink’i açmayı reddetme kararı ABD’nin Rusya yaptırımları nedeniyle alındı
ABD’li iş insanı Elon Musk, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerine saldırı düzenlemesi için Starlink uydusunun Kırım yakınlarında... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T17:55+0300
2023-09-13T17:55+0300
2023-09-13T17:55+0300
dünya
elon musk
yaptırım
joe biden
abd
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Elon Musk, teknolojilerin gelişimi konulu konferansta yaptığı çevrimiçi konuşmasında, “Starlink’in kapatılmasının nedeni aslında ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulaması. Yaptırımlar, Kırım’ı da kapsıyor ve bağlantı kurmamıza izin vermiyor” ifadesini kullandı.Starlink’i Kırım’da aktif hale getirmek için ABD hükümetinden izin almaları gerektiğini anlatan Musk, Ukrayna’dan Starlink’i açma talebini aldıklarında bu izne sahip olmadıklarını belirterek, “Sadece Ukrayna hükümetinden iletişimi açmamız yönünde acil telefonlar geldi” dedi.Musk, ABD Başkanı Joe Biden’den emir gelseydi Kırım’da Starlink’i aktif hale getirmeye hazır olduğunu itiraf etti.Ukrayna ordusunun Rus filosuna olası saldırısını, Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı ile karşılaştıran Musk, bu saldırının ‘taktik zafer’ olduğunu, ama ‘stratejik yenilgiye’ yol açtığını kaydetti.
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elon musk, yaptırım, joe biden, abd
elon musk, yaptırım, joe biden, abd
Musk: Kırım’da Starlink’i açmayı reddetme kararı ABD’nin Rusya yaptırımları nedeniyle alındı
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ABD’li iş insanı Elon Musk, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerine saldırı düzenlemesi için Starlink uydusunun Kırım yakınlarında aktif hale getirilmesine izin vermeme kararını, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bağladı.
Elon Musk, teknolojilerin gelişimi konulu konferansta yaptığı çevrimiçi konuşmasında, “Starlink’in kapatılmasının nedeni aslında ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulaması. Yaptırımlar, Kırım’ı da kapsıyor ve bağlantı kurmamıza izin vermiyor” ifadesini kullandı.
Starlink’i Kırım’da aktif hale getirmek için ABD hükümetinden izin almaları gerektiğini anlatan Musk, Ukrayna’dan Starlink’i açma talebini aldıklarında bu izne sahip olmadıklarını belirterek, “Sadece Ukrayna hükümetinden iletişimi açmamız yönünde acil telefonlar geldi” dedi.
Musk, ABD Başkanı Joe Biden’den emir gelseydi Kırım’da Starlink’i aktif hale getirmeye hazır olduğunu itiraf etti.
Ukrayna ordusunun Rus filosuna olası saldırısını, Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı ile karşılaştıran Musk, bu saldırının ‘taktik zafer’ olduğunu, ama ‘stratejik yenilgiye’ yol açtığını kaydetti.