https://sputniknews.com.tr/20230913/motorine-buyuk-zam-geldi-1075424712.html

Motorine büyük zam geldi

Motorine büyük zam geldi

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T05:44+0300

2023-09-13T05:44+0300

2023-09-13T05:44+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40.03, Ankara'da 40.57 ve İzmir'de ise 40.74 TL'ye yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/motorine-buyuk-zam-yolda-40-tlyi-asacak-1075397545.html

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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı