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https://sputniknews.com.tr/20230913/motorine-buyuk-zam-geldi-1075424712.html
Motorine büyük zam geldi
Motorine büyük zam geldi
Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T05:44+0300
2023-09-13T05:44+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40.03, Ankara'da 40.57 ve İzmir'de ise 40.74 TL'ye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/motorine-buyuk-zam-yolda-40-tlyi-asacak-1075397545.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı

Motorine büyük zam geldi

05:44 13.09.2023
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40.03, Ankara'da 40.57 ve İzmir'de ise 40.74 TL'ye yükseldi.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
EKONOMİ
Motorine büyük zam yolda: 40 TL'yi aşacak
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