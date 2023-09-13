https://sputniknews.com.tr/20230913/macaristan-putinin-1956-olayiyla-ilgili-sozlerini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1075455036.html
Macaristan: Putin’in 1956 olayıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz
Macaristan: Putin’in 1956 olayıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gulyás, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyet birliklerinin 1956 Budapeşte işgalinin bir hata olduğu yönündeki... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:44+0300
2023-09-13T21:44+0300
2023-09-13T21:44+0300
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macaristan
vladimir putin
budapeşte
avrupa
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Macaristan Başbakanlık Ofisi'nden Putin'in 1956 olayıyla ilgili sözlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1956’da Budapeşte ve 1968’de Prag’ı işgal eden Sovyet Birliği’nin eylemlerinin, sadece gerilime yol açan hatalı politika olduğunu, bugün aynı hatayı Batı ülkelerinin yaptığını dile getirdi.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyás, bugünkü basın toplantısında, “Rusya liderinin bu açıklaması sadece memnuniyetle karşılanabilir. Bu, Başkan Yeltsin’in 1956 Budapeşte işgalini kınadığı 1992 Kasım’da başlayan doğru uygulamanın devamı” diye konuştu.
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macaristan, vladimir putin, budapeşte, avrupa
macaristan, vladimir putin, budapeşte, avrupa
Macaristan: Putin’in 1956 olayıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gulyás, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyet birliklerinin 1956 Budapeşte işgalinin bir hata olduğu yönündeki sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi'nden Putin'in 1956 olayıyla ilgili sözlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1956’da Budapeşte ve 1968’de Prag’ı işgal eden Sovyet Birliği’nin eylemlerinin, sadece gerilime yol açan hatalı politika olduğunu, bugün aynı hatayı Batı ülkelerinin yaptığını dile getirdi.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyás, bugünkü basın toplantısında, “Rusya liderinin bu açıklaması sadece memnuniyetle karşılanabilir. Bu, Başkan Yeltsin’in 1956 Budapeşte işgalini kınadığı 1992 Kasım’da başlayan doğru uygulamanın devamı” diye konuştu.