https://sputniknews.com.tr/20230913/macaristan-putinin-1956-olayiyla-ilgili-sozlerini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1075455036.html

Macaristan: Putin’in 1956 olayıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz

Macaristan: Putin’in 1956 olayıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gulyás, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyet birliklerinin 1956 Budapeşte işgalinin bir hata olduğu yönündeki... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T21:44+0300

2023-09-13T21:44+0300

2023-09-13T21:44+0300

dünya

macaristan

vladimir putin

budapeşte

avrupa

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Macaristan Başbakanlık Ofisi'nden Putin'in 1956 olayıyla ilgili sözlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1956’da Budapeşte ve 1968’de Prag’ı işgal eden Sovyet Birliği’nin eylemlerinin, sadece gerilime yol açan hatalı politika olduğunu, bugün aynı hatayı Batı ülkelerinin yaptığını dile getirdi.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyás, bugünkü basın toplantısında, “Rusya liderinin bu açıklaması sadece memnuniyetle karşılanabilir. Bu, Başkan Yeltsin’in 1956 Budapeşte işgalini kınadığı 1992 Kasım’da başlayan doğru uygulamanın devamı” diye konuştu.

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