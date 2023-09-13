https://sputniknews.com.tr/20230913/lavrov-rusya-kuzey-kore-isbirligi-batinin-yasadisi-baskisina-maruz-kalmayacak-1075450181.html

Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak

Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore’nin, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştireceklerini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T18:07+0300

2023-09-13T18:07+0300

2023-09-13T18:07+0300

dünya

sergey lavrov

kuzey kore

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Liderlerimizin de teyit ettiği gibi, Kuzey Kore’yle birlikte, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştireceğiz” ifadesini kullandı.Lavrov, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Kuzey Kore’yle ilgili siyasi tedbirlerle ilgilenmeyi şiddetle reddetmesinin, yaptırımlarla ilgili tasarıları BM Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabalarını başarısız yaptığını söyledi.Dışişleri Bakanı, ABD’nin diğer ülkelerle birlikte Güney Kore’ye silah pompaladığını, stratejik güçlerinin bir kısmını oraya taşıdığını ve nükleer silah konuşlandırma fırsatını kolladığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-kuzey-kore-lideri-kim-rusyanin-pasifik-filosunu-ziyaret-edecek-1075444610.html

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