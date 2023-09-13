https://sputniknews.com.tr/20230913/lavrov-rusya-kuzey-kore-isbirligi-batinin-yasadisi-baskisina-maruz-kalmayacak-1075450181.html
Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak
Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore’nin, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştireceklerini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T18:07+0300
2023-09-13T18:07+0300
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dünya
sergey lavrov
kuzey kore
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Liderlerimizin de teyit ettiği gibi, Kuzey Kore’yle birlikte, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştireceğiz” ifadesini kullandı.Lavrov, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Kuzey Kore’yle ilgili siyasi tedbirlerle ilgilenmeyi şiddetle reddetmesinin, yaptırımlarla ilgili tasarıları BM Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabalarını başarısız yaptığını söyledi.Dışişleri Bakanı, ABD’nin diğer ülkelerle birlikte Güney Kore’ye silah pompaladığını, stratejik güçlerinin bir kısmını oraya taşıdığını ve nükleer silah konuşlandırma fırsatını kolladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-kuzey-kore-lideri-kim-rusyanin-pasifik-filosunu-ziyaret-edecek-1075444610.html
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sergey lavrov, kuzey kore, rusya
sergey lavrov, kuzey kore, rusya
Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore’nin, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştireceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Liderlerimizin de teyit ettiği gibi, Kuzey Kore’yle birlikte, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştireceğiz” ifadesini kullandı.
Lavrov, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Kuzey Kore’yle ilgili siyasi tedbirlerle ilgilenmeyi şiddetle reddetmesinin, yaptırımlarla ilgili tasarıları BM Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabalarını başarısız yaptığını söyledi.
Dışişleri Bakanı, ABD’nin diğer ülkelerle birlikte Güney Kore’ye silah pompaladığını, stratejik güçlerinin bir kısmını oraya taşıdığını ve nükleer silah konuşlandırma fırsatını kolladığını kaydetti.