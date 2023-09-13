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Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak
Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore’nin, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştireceklerini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey lavrov
kuzey kore
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Liderlerimizin de teyit ettiği gibi, Kuzey Kore’yle birlikte, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştireceğiz” ifadesini kullandı.Lavrov, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Kuzey Kore’yle ilgili siyasi tedbirlerle ilgilenmeyi şiddetle reddetmesinin, yaptırımlarla ilgili tasarıları BM Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabalarını başarısız yaptığını söyledi.Dışişleri Bakanı, ABD’nin diğer ülkelerle birlikte Güney Kore’ye silah pompaladığını, stratejik güçlerinin bir kısmını oraya taşıdığını ve nükleer silah konuşlandırma fırsatını kolladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-kuzey-kore-lideri-kim-rusyanin-pasifik-filosunu-ziyaret-edecek-1075444610.html
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sergey lavrov, kuzey kore, rusya

Lavrov: Rusya-Kuzey Kore işbirliği Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak

18:07 13.09.2023
© МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore’nin, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştireceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Liderlerimizin de teyit ettiği gibi, Kuzey Kore’yle birlikte, Batı’nın yasadışı baskısına maruz kalmayacak ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştireceğiz” ifadesini kullandı.
Lavrov, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Kuzey Kore’yle ilgili siyasi tedbirlerle ilgilenmeyi şiddetle reddetmesinin, yaptırımlarla ilgili tasarıları BM Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabalarını başarısız yaptığını söyledi.
Dışişleri Bakanı, ABD’nin diğer ülkelerle birlikte Güney Kore’ye silah pompaladığını, stratejik güçlerinin bir kısmını oraya taşıdığını ve nükleer silah konuşlandırma fırsatını kolladığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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