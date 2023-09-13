https://sputniknews.com.tr/20230913/kilicdaroglunun-adayimizdir-cikisi-sonrasi-imamoglundan-ilk-aciklama-1075443434.html

Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı için, "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" sözlerinin ardından ilk kez... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T14:02+0300

2023-09-13T14:02+0300

2023-09-13T14:02+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074881615_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c240733db6a8dfda40994dd8830310f9.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda dizel otobüslerin elektrikli otobüs dönüşüm töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini İBB Başkanı adayı olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmesi ve “Resmen artık yerel seçim startı verilmiş oldu mu” sorusu yöneltildi. Sözcü'nün aktardığına göre İmamoğlu, soruya şöyle yanıt verdi:“Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz…Bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik.Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir evladı olarak ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım.Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve ‘adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır.Bunların başında genel başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür."'Diyaloğumu hiç kesmedim'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediği ve bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Bu sorunun muhatabı değilim. Bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. Genel başkan ile görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın Genel Başkanımızla 28 Mayıs’tan, 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim” yanıtını verdi.İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine “Sayın Akşener’le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim” dedi.'Akşener kapıları kapatmadı'"Akşener, ittifaka karşı kapıyı kapatmış gibi görünüyor. Bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerimizde herhangi bir değişim var mı?" sorusuna da İmamoğlu “Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye’nin, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul’un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi ‘kapıları kapattığı' düşüncenize de katılmıyorum” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/kilicdaroglu-acikladi-bir-insan-basariliysa-neden-degistirilsin-elbette-ekrem-imamoglu-adayimizdir-1075418137.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim