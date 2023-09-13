Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230913/kilicdaroglunun-adayimizdir-cikisi-sonrasi-imamoglundan-ilk-aciklama-1075443434.html
Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı için, "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" sözlerinin ardından ilk kez... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T14:02+0300
2023-09-13T14:02+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074881615_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c240733db6a8dfda40994dd8830310f9.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda dizel otobüslerin elektrikli otobüs dönüşüm töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini İBB Başkanı adayı olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmesi ve “Resmen artık yerel seçim startı verilmiş oldu mu” sorusu yöneltildi. Sözcü'nün aktardığına göre İmamoğlu, soruya şöyle yanıt verdi:“Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz…Bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik.Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir evladı olarak ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım.Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve ‘adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır.Bunların başında genel başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür."'Diyaloğumu hiç kesmedim'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediği ve bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Bu sorunun muhatabı değilim. Bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. Genel başkan ile görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın Genel Başkanımızla 28 Mayıs’tan, 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim” yanıtını verdi.İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine “Sayın Akşener’le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim” dedi.'Akşener kapıları kapatmadı'"Akşener, ittifaka karşı kapıyı kapatmış gibi görünüyor. Bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerimizde herhangi bir değişim var mı?" sorusuna da İmamoğlu “Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye’nin, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul’un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi ‘kapıları kapattığı' düşüncenize de katılmıyorum” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/kilicdaroglu-acikladi-bir-insan-basariliysa-neden-degistirilsin-elbette-ekrem-imamoglu-adayimizdir-1075418137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074881615_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_70a057aacad2502655c9cf5bd750c326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Kılıçdaroğlu'nun 'Adayımızdır' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

14:02 13.09.2023
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İBB
Abone olTelegram
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı için, "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" sözlerinin ardından ilk kez konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda dizel otobüslerin elektrikli otobüs dönüşüm töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini İBB Başkanı adayı olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmesi ve “Resmen artık yerel seçim startı verilmiş oldu mu” sorusu yöneltildi.
Sözcü'nün aktardığına göre İmamoğlu, soruya şöyle yanıt verdi:
“Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz…Bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik.
Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir evladı olarak ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım.
Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve ‘adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır.
Bunların başında genel başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür."

'Diyaloğumu hiç kesmedim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediği ve bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Bu sorunun muhatabı değilim. Bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. Genel başkan ile görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın Genel Başkanımızla 28 Mayıs’tan, 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim” yanıtını verdi.
İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine “Sayın Akşener’le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim” dedi.

'Akşener kapıları kapatmadı'

"Akşener, ittifaka karşı kapıyı kapatmış gibi görünüyor. Bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerimizde herhangi bir değişim var mı?" sorusuna da İmamoğlu “Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye’nin, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul’un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi ‘kapıları kapattığı' düşüncenize de katılmıyorum” yanıtını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır
Dün, 20:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала