https://sputniknews.com.tr/20230913/istanbuldaki-sele-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-arac-mobilya-magazasina-girdi-1075439066.html
İstanbul'daki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Araç, mobilya mağazasına girdi
İstanbul'daki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Araç, mobilya mağazasına girdi
İstanbul'da geçtiğimiz hafta MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobilya mağazasına park halindeki bir aracın... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T12:18+0300
2023-09-13T12:18+0300
2023-09-13T12:18+0300
türkiye
istanbul
sel
mobilya
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin en büyük hasara yol açtığı bölgelerden biri de MASKO Mobilyacılar sitesi oldu. Sel sularının harap ettiği dükkanlarda bulunan milyonlarca değerindeki mobilya çöp oldu.Sel sularının bir mobilya mağazasını bastığı anlar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde mağazayı basan suların yükselmesiyle içeride bulunan mobilyalar sürüklenerek etrafa saçılıyor. Bir süre sonra ise park halindeki bir otomobil, mağazadan içeri giriyor.
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istanbul, sel, mobilya
İstanbul'daki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Araç, mobilya mağazasına girdi
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobilya mağazasına park halindeki bir aracın girdiği anlar, kameralar tarafından böyle görüntülendi.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin en büyük hasara yol açtığı bölgelerden biri de MASKO Mobilyacılar sitesi oldu.
Sel sularının harap ettiği dükkanlarda bulunan milyonlarca değerindeki mobilya çöp oldu.
Sel sularının bir mobilya mağazasını bastığı anlar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde mağazayı basan suların yükselmesiyle içeride bulunan mobilyalar sürüklenerek etrafa saçılıyor. Bir süre sonra ise park halindeki bir otomobil, mağazadan içeri giriyor.