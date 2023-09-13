İstanbul'da okul servislerine 'drone'lu denetim

"Bunun yanında öğrencilere birtakım küçük hediyelerimiz de oluyor. Kırmızı düdük, trafik dedektif kartı hediye ediyoruz. Bunları doldurarak onlara da bir görev veriyoruz. Bunun yanında boyama kitapları, yapboz, birtakım el broşürleri dağıtıyoruz. Bunlarla çocuklarımızın hem bu konuda duyarlı olmasını hem de ailelerini uyarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Denetimler yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımıza kazasız belasız, sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz."