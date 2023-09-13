İstanbul'da okul servislerine 'drone'lu denetim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: İmamoğlu ‘değişim’ propagandasını sürdürürse kaybeder
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230913/istanbulda-okul-servislerine-dronelu-denetim-1075452235.html
İstanbul'da okul servislerine 'drone'lu denetim
İstanbul'da okul servislerine 'drone'lu denetim
Bakırköy'de, okul servislerine yönelik drone destekli trafik denetiminde öğrencilere, içinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartının yer... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T19:40+0300
2023-09-13T19:40+0300
türkiye
drone
servis
okul servisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075452078_0:38:1075:643_1920x0_80_0_0_4bbf1d04318b38f077dced1347e80cb7.jpg
İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şenlikköy Florya Kavşağı'ndaki uygulamasında okul servisleri durduruldu.Drone destekli uygulamada evrak kontrolü yapan ekipler, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüye idari para cezası kesti.Servislerdeki öğrencilere içerisinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartı bulunan çanta hediye edilen uygulamada, okul servisinde dikkat edilmesi gereken kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.'Denetimler yıl boyunca devam edecek'Komiser Onur Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uygulamalar vesilesiyle öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.Bu kapsamda kent genelinde birçok noktada denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Ateş, "Yapılan denetimlerde özellikle çocuklarımızı emanet ettiğimiz sürücülerin genel evrak kontrolleri, ehliyetleri, araçlarının yeterlilik durumu, araçlarındaki teknik envanterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Tabii emniyet kemeri denetimimiz de çok önemli" diye konuştu.Öğrencileri emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdiklerine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075452078_84:0:992:681_1920x0_80_0_0_7c3e3489b79d6020cf9a16156e2ee330.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
drone, servis, okul servisi
drone, servis, okul servisi

İstanbul'da okul servislerine 'drone'lu denetim

19:40 13.09.2023
© AA / Kaan Bozdoğan drone destekli trafik denetimi
 drone destekli trafik denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA / Kaan Bozdoğan
Abone olTelegram
Bakırköy'de, okul servislerine yönelik drone destekli trafik denetiminde öğrencilere, içinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartının yer aldığı çanta hediye edildi.
İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şenlikköy Florya Kavşağı'ndaki uygulamasında okul servisleri durduruldu.
Drone destekli uygulamada evrak kontrolü yapan ekipler, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüye idari para cezası kesti.
Servislerdeki öğrencilere içerisinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartı bulunan çanta hediye edilen uygulamada, okul servisinde dikkat edilmesi gereken kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.

'Denetimler yıl boyunca devam edecek'

Komiser Onur Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uygulamalar vesilesiyle öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bu kapsamda kent genelinde birçok noktada denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Ateş, "Yapılan denetimlerde özellikle çocuklarımızı emanet ettiğimiz sürücülerin genel evrak kontrolleri, ehliyetleri, araçlarının yeterlilik durumu, araçlarındaki teknik envanterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Tabii emniyet kemeri denetimimiz de çok önemli" diye konuştu.
Öğrencileri emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdiklerine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:
"Bunun yanında öğrencilere birtakım küçük hediyelerimiz de oluyor. Kırmızı düdük, trafik dedektif kartı hediye ediyoruz. Bunları doldurarak onlara da bir görev veriyoruz. Bunun yanında boyama kitapları, yapboz, birtakım el broşürleri dağıtıyoruz. Bunlarla çocuklarımızın hem bu konuda duyarlı olmasını hem de ailelerini uyarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Denetimler yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımıza kazasız belasız, sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала