https://sputniknews.com.tr/20230913/horoza-alkol-icirip-iskence-eden-5-kisiye-27-bin-lira-ceza-kesildi-1075454803.html

Horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T21:13+0300

2023-09-13T21:13+0300

2023-09-13T21:13+0300

türkiye

denizli

içki

içki

horoz

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075454460_0:81:415:314_1920x0_80_0_0_28994611514827eec5c878e8dd23c888.jpg

Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, içki, içki, horoz, ceza