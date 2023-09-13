https://sputniknews.com.tr/20230913/horoza-alkol-icirip-iskence-eden-5-kisiye-27-bin-lira-ceza-kesildi-1075454803.html
Horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi
Horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:13+0300
2023-09-13T21:13+0300
2023-09-13T21:13+0300
türkiye
denizli
içki
içki
horoz
ceza
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Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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denizli, içki, içki, horoz, ceza
denizli, içki, içki, horoz, ceza
Horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.
Denizli'de düğünde horoza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.