https://sputniknews.com.tr/20230913/hollandada-muzeden-calinan-van-goghun-tablosu-35-yil-sonra-bulundu-1075423373.html
Hollanda'da müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu
Hollanda'da müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu
Hollanda'da Mart 2020'de bir müzeden çalınan Van Gogh'un "1884 tarihli "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu 3,5 yıl sonra bulundu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T01:41+0300
2023-09-13T01:41+0300
2023-09-13T01:41+0300
yaşam
vincent van gogh
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tablo
tablo
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BBC'nin haberine göre, 139 yıllık tablo, yaklaşık 3,5 yıl sonra Hollandalı dedektif Arthur Brand'a teslim edildi.Yastık kılıfına sarılı halde verildiBrand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.Polisle koordinasyon içerisinde tabloyu geri aldığını anlatan Brand, tabloyu veren kişinin hırsızlık olayına dahil olmadığının bilindiğini belirtti.Brand, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan ve polis tarafından aranan tablonun "kimliğinin gizli kalması şartıyla" bir kişi tarafından kendisine getirildiğini kaydetti.Tabloyu çalan hırsızın kimliği DNA ile belirlenmiştiSöz konusu tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M, olay yerindeki DNA'sı üzerinden tespit edilmişti.Hırsız 2021'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, milyonlarca eurp değerindeki Van Gogh'un tablosu ise bulunamamıştı."Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu, Amsterdam'ın Laren kasabasındaki bir müzeden Mart 2020'de çalınmıştı.Hırsızlık, Kovid-19 salgınının başladığı 2020'deki sokağa çıkma yasakları döneminde Singer Laren Müzesi'nin cam duvarlarının kırılması sonucu gerçekleşmişti.
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vincent van gogh, hollanda, tablo, tablo
vincent van gogh, hollanda, tablo, tablo
Hollanda'da müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu
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Hollanda'da Mart 2020'de bir müzeden çalınan Van Gogh'un "1884 tarihli "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu 3,5 yıl sonra bulundu.
BBC'nin haberine göre, 139 yıllık tablo, yaklaşık 3,5 yıl sonra Hollandalı dedektif Arthur Brand'a teslim edildi.
Yastık kılıfına sarılı halde verildi
Brand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.
Polisle koordinasyon içerisinde tabloyu geri aldığını anlatan Brand, tabloyu veren kişinin hırsızlık olayına dahil olmadığının bilindiğini belirtti.
Brand, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan ve polis tarafından aranan tablonun "kimliğinin gizli kalması şartıyla" bir kişi tarafından kendisine getirildiğini kaydetti.
Tabloyu çalan hırsızın kimliği DNA ile belirlenmişti
Söz konusu tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M, olay yerindeki DNA'sı üzerinden tespit edilmişti.
Hırsız 2021'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, milyonlarca eurp değerindeki Van Gogh'un tablosu ise bulunamamıştı.
"Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu, Amsterdam'ın Laren kasabasındaki bir müzeden Mart 2020'de çalınmıştı.
Hırsızlık, Kovid-19 salgınının başladığı 2020'deki sokağa çıkma yasakları döneminde Singer Laren Müzesi'nin cam duvarlarının kırılması sonucu gerçekleşmişti.