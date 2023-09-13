https://sputniknews.com.tr/20230913/hawaiinin-kilauea-yanardaginda-yeni-patlamalar-meydana-geldi-1075437274.html
Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi
Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea’danın, Halemaʻumaʻu kraterinde yeni patlamalar kaydedildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T12:41+0300
2023-09-13T12:41+0300
2023-09-13T12:41+0300
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yanardağ
kilauea yanardağı
hawaii
abd
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi tarafından kaydedilen görüntülerde,Kilauea Yanardağı'nın kraterinde lav akıntısı oluştu. En son geçtiğimiz Haziran ayında patlayan Kilauea, aradan geçen üç ay sonra yeniden faaliyete geçti. Kilauea'da meydana gelen patlamada en yıkıcı etki 2019'da yaşanmıştı. Büyük patlama sonrası yüzlerce ev ve işyerinin yıkılmasına neden olmuştu.
kilauea yanardağı
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Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi
Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi
2023-09-13T12:41+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, yanardağ, kilauea yanardağı, hawaii, видео, abd
video, yanardağ, kilauea yanardağı, hawaii, видео, abd
Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi
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Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea’danın, Halemaʻumaʻu kraterinde yeni patlamalar kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi tarafından kaydedilen görüntülerde,Kilauea Yanardağı'nın kraterinde lav akıntısı oluştu.
En son geçtiğimiz Haziran ayında patlayan Kilauea, aradan geçen üç ay sonra yeniden faaliyete geçti.
Kilauea'da meydana gelen patlamada en yıkıcı etki 2019'da yaşanmıştı.
Büyük patlama sonrası yüzlerce ev ve işyerinin yıkılmasına neden olmuştu.