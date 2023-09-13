https://sputniknews.com.tr/20230913/hawaiinin-kilauea-yanardaginda-yeni-patlamalar-meydana-geldi-1075437274.html

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea’danın, Halemaʻumaʻu kraterinde yeni patlamalar kaydedildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T12:41+0300

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi tarafından kaydedilen görüntülerde,Kilauea Yanardağı'nın kraterinde lav akıntısı oluştu. En son geçtiğimiz Haziran ayında patlayan Kilauea, aradan geçen üç ay sonra yeniden faaliyete geçti. Kilauea'da meydana gelen patlamada en yıkıcı etki 2019'da yaşanmıştı. Büyük patlama sonrası yüzlerce ev ve işyerinin yıkılmasına neden olmuştu.

kilauea yanardağı

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Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi 2023-09-13T12:41+0300 true PT1S

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video, yanardağ, kilauea yanardağı, hawaii, видео, abd