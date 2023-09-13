https://sputniknews.com.tr/20230913/fransada-agustostaki-sicak-hava-dalgasi-400-fazladan-olume-neden-oldu-1075452933.html
Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 'fazladan ölüme' neden oldu
Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 'fazladan ölüme' neden oldu
Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 "fazladan ölüm" kayıtlara geçti. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T20:03+0300
2023-09-13T20:03+0300
2023-09-13T20:03+0300
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Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 "fazladan ölüm" meydana geldi.Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.
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fransa, fransa halk sağlığı kurumu, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
fransa, fransa halk sağlığı kurumu, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 'fazladan ölüme' neden oldu
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Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 "fazladan ölüm" kayıtlara geçti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.
Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 "fazladan ölüm" meydana geldi.
Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.