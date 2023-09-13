https://sputniknews.com.tr/20230913/esenyurtta-yoldan-gecenlere-saldiran-kadin-gozaltina-alindi-bir-cocuk-korkudan-agladi-1075449198.html
Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın gözaltına alındı: 'Bir çocuk korkudan ağladı'
Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın gözaltına alındı: 'Bir çocuk korkudan ağladı'
Esenyurt’ta yoldan geçenleri kovalayıp, saldıran bir kadın polis tarafından gözaltına alındı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T17:31+0300
2023-09-13T17:31+0300
2023-09-13T17:43+0300
türkiye
esenyurt
kadın
saldırı
saldırgan
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Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.
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esenyurt, kadın, saldırı, saldırgan
esenyurt, kadın, saldırı, saldırgan
Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın gözaltına alındı: 'Bir çocuk korkudan ağladı'
17:31 13.09.2023 (güncellendi: 17:43 13.09.2023) Abone ol
Esenyurt’ta yoldan geçenleri kovalayıp, saldıran bir kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor.
Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.