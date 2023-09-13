https://sputniknews.com.tr/20230913/esenyurtta-yoldan-gecenlere-saldiran-kadin-gozaltina-alindi-bir-cocuk-korkudan-agladi-1075449198.html

Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın gözaltına alındı: 'Bir çocuk korkudan ağladı'

Esenyurt’ta yoldan geçenlere saldıran kadın gözaltına alındı: 'Bir çocuk korkudan ağladı'

Esenyurt’ta yoldan geçenleri kovalayıp, saldıran bir kadın polis tarafından gözaltına alındı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T17:31+0300

2023-09-13T17:31+0300

2023-09-13T17:43+0300

türkiye

esenyurt

kadın

saldırı

saldırgan

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Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.

türkiye

esenyurt

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esenyurt, kadın, saldırı, saldırgan