https://sputniknews.com.tr/20230913/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075430008.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9060 liradan, euro 28,9230 liradan güne başladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T09:29+0300

2023-09-13T09:29+0300

2023-09-13T09:29+0300

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Serbest piyasada 26,9040 liradan alınan dolar 26,9060 liradan satılıyor. 28,9210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9230 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9030 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8240 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 652 lira, çeyrek altın 2 bin 674 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 677 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1909 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.159 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 92.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.912 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230912/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075399689.html

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