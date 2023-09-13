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Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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dağlık arazi
düzensiz göç
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kaçak göçmen
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Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı.AA'nın haberine göre, Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​Uzun süre aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler Datça Limanı'na getirildi.Güvenlik güçlerine, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale gönüllüleri de destek verdi.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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datça, muğla, dağ, dağlık arazi, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, kaçak göçmen
datça, muğla, dağ, dağlık arazi, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, kaçak göçmen

Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

19:13 13.09.2023 (güncellendi: 19:14 13.09.2023)
© İHA / MEHMET ÖLMEZMuğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İHA / MEHMET ÖLMEZ
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Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı.
AA'nın haberine göre, Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
© İHA / MEHMET ÖLMEZMuğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
© İHA / MEHMET ÖLMEZ
​​​​​​​Uzun süre aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler Datça Limanı'na getirildi.
Güvenlik güçlerine, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale gönüllüleri de destek verdi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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