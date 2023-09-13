https://sputniknews.com.tr/20230913/daglik-alanda-mahsur-kalan-14-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1075451775.html
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T19:13+0300
2023-09-13T19:13+0300
2023-09-13T19:14+0300
türkiye
datça
muğla
dağ
dağlık arazi
düzensiz göç
düzensizlik
göçmen
kaçak göçmen
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Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı.AA'nın haberine göre, Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.Uzun süre aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler Datça Limanı'na getirildi.Güvenlik güçlerine, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale gönüllüleri de destek verdi.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
türkiye
datça
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dağlık arazi
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datça, muğla, dağ, dağlık arazi, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, kaçak göçmen
datça, muğla, dağ, dağlık arazi, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, kaçak göçmen
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:13 13.09.2023 (güncellendi: 19:14 13.09.2023) Abone ol
Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı.
AA'nın haberine göre, Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uzun süre aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler Datça Limanı'na getirildi.
Güvenlik güçlerine, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale gönüllüleri de destek verdi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.