Çuvala sarılmış 4 ceylan yavrusu kurtarıldı
© Fotoğraf : Twitter/MilliparklarÇuvala sarılmış 4 ceylan yavrusu kurtarıldı
© Fotoğraf : Twitter/Milliparklar
Milli Parklar, kaçak ceylan avcılığı ile mücadele kapsamında 4 yavru ceylanın yakalanarak koruma altına alındığını duyurdu.
Milli Parklar, sosyal medya hesabından 4 yavru ceylanın kurtarıldığını duyurdu.
"Alıkonulan 4 Ceylan Yavrusu Emin Ellerde" diyerek başlayan duyuruda ceylanların durumuna ilişkin bilgi de verildi:
"Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından “Kaçak Ceylan Avcılığını Önleme” faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar esnasında otomobil içerisinde; doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış durumda 4 adet yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. Yaralı ceylan yavruları tedavi edilmek üzere DKMP 3. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince teslim alındı. Veteriner Hekimlerimizce gerçekleştirilen bakım ve tedavilerinin ardından sağlık durumları gayet iyi olan yavru ceylanlar koruma altına alındı" diye d
Alıkonulan 4 Ceylan Yavrusu Emin Ellerde🦌— Milli Parklar (@milliparklar) September 13, 2023
🪖Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından “Kaçak Ceylan Avcılığını Önleme” faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar esnasında otomobil içerisinde; doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış… pic.twitter.com/dD9kbgxK7o
7 Ekim 2021, 19:45