CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
21 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
136 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230913/chpli-karabiyik-liseye-baslama-maliyeti-yuzde-4864-oraninda-artti-1075423224.html
CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı
CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı
Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T01:16+0300
2023-09-13T01:16+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
lise
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075422644_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_659d9dcbd23101706a33ba942666a710.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, tatil döneminde eğitim ve öğretimdeki sorunların çözülmediğini söyledi.Kendilerini arayan veliler ve yerinde yaptıkları incelemelere göre, halen okul kayıtları sırasında ve "yardımcı personel çalıştırılması için" para istendiğini söyleyen Karabıyık, "Burada okul müdürünün, öğretmenin, okul aile birliği başkanının ve velinin suçu yok. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor" dedi.'Bir öğrencinin beslenme çantasının günlük maliyeti 50 lira oldu'Devletin eğitim yatırımlarına önem vermemesi durumunda, velinin, vatandaşın eğitim harcaması yükünün arttığını belirten Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002'de yüzde 17,18 iken bu oranın 2023'te yüzde 9,18'e gerilediğini kaydetti. Karabıyık, öğrencilerin beslenme sorunları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira'Bu yıl okula başlamanın maliyetini, piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden araştırarak ölçmeye çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Bu yıl okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira. Lisede bu rakam 12 bin 500 liraya çıkıyor. Maliyet artış oranlarına baktığınızda, 2019'a göre 2023'teki yüzdelik artış oranı çok feci. Maaş artışları, maliyetleri karşılamıyor. Çocuğunu okula gönderecek veli, bu tabloda ne yapsın?" dedi.Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4 oranında arttığını öne sürerek, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.Deprem bölgesi ve kırsal kesimde eğitime hazır olunmadığını savunan Karabıyık, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin maaşlarının yaşam sınırının altında kaldığını iddia etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075422644_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f85e153567964a2c6ec6a7bdb21211d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), lise, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), lise, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)

CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı

01:16 13.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4 oranında arttığını öne sürerek, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, tatil döneminde eğitim ve öğretimdeki sorunların çözülmediğini söyledi.
Kendilerini arayan veliler ve yerinde yaptıkları incelemelere göre, halen okul kayıtları sırasında ve "yardımcı personel çalıştırılması için" para istendiğini söyleyen Karabıyık, "Burada okul müdürünün, öğretmenin, okul aile birliği başkanının ve velinin suçu yok. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor" dedi.

'Bir öğrencinin beslenme çantasının günlük maliyeti 50 lira oldu'

Devletin eğitim yatırımlarına önem vermemesi durumunda, velinin, vatandaşın eğitim harcaması yükünün arttığını belirten Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002'de yüzde 17,18 iken bu oranın 2023'te yüzde 9,18'e gerilediğini kaydetti.
Karabıyık, öğrencilerin beslenme sorunları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca dedi ki 'Okul çağındaki çocuklarımızın dengeli ve yeterli beslenmeleri gerekir. Üç ana ve en az iki ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir.' Çok doğru bir şey söyledi. Ama Sayın Bakan keşke bunu milletin bakanı da duysa, keşke bunu ekonomiyi yönetenler de duysa ve bunun gereğini yapsa. Alım gücü geriledi, yoksulluk var. Okulda öğle yemeği var mı acaba? Bırakın yemeği, sağlıklı içecek bir su var mı? Bugün okul kantinlerinde su 5-10 lira. Bir öğrencinin beslenme çantasının günlük maliyeti 50 lira oldu."

'Okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira'

Bu yıl okula başlamanın maliyetini, piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden araştırarak ölçmeye çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Bu yıl okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira. Lisede bu rakam 12 bin 500 liraya çıkıyor. Maliyet artış oranlarına baktığınızda, 2019'a göre 2023'teki yüzdelik artış oranı çok feci. Maaş artışları, maliyetleri karşılamıyor. Çocuğunu okula gönderecek veli, bu tabloda ne yapsın?" dedi.
Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4 oranında arttığını öne sürerek, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.
Deprem bölgesi ve kırsal kesimde eğitime hazır olunmadığını savunan Karabıyık, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin maaşlarının yaşam sınırının altında kaldığını iddia etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала