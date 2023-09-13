https://sputniknews.com.tr/20230913/chpli-karabiyik-liseye-baslama-maliyeti-yuzde-4864-oraninda-artti-1075423224.html

CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı

CHP'li Karabıyık: Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T01:16+0300

2023-09-13T01:16+0300

2023-09-13T01:16+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

lise

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, tatil döneminde eğitim ve öğretimdeki sorunların çözülmediğini söyledi.Kendilerini arayan veliler ve yerinde yaptıkları incelemelere göre, halen okul kayıtları sırasında ve "yardımcı personel çalıştırılması için" para istendiğini söyleyen Karabıyık, "Burada okul müdürünün, öğretmenin, okul aile birliği başkanının ve velinin suçu yok. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor" dedi.'Bir öğrencinin beslenme çantasının günlük maliyeti 50 lira oldu'Devletin eğitim yatırımlarına önem vermemesi durumunda, velinin, vatandaşın eğitim harcaması yükünün arttığını belirten Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002'de yüzde 17,18 iken bu oranın 2023'te yüzde 9,18'e gerilediğini kaydetti. Karabıyık, öğrencilerin beslenme sorunları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira'Bu yıl okula başlamanın maliyetini, piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden araştırarak ölçmeye çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Bu yıl okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira. Lisede bu rakam 12 bin 500 liraya çıkıyor. Maliyet artış oranlarına baktığınızda, 2019'a göre 2023'teki yüzdelik artış oranı çok feci. Maaş artışları, maliyetleri karşılamıyor. Çocuğunu okula gönderecek veli, bu tabloda ne yapsın?" dedi.Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4 oranında arttığını öne sürerek, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.Deprem bölgesi ve kırsal kesimde eğitime hazır olunmadığını savunan Karabıyık, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin maaşlarının yaşam sınırının altında kaldığını iddia etti.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), lise, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)