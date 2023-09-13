https://sputniknews.com.tr/20230913/bulgaristan-nato-ussunun-ulkeye-maliyeti-55-milyon-dolar-olacak-1075455137.html
Bulgaristan: NATO üssünün ülkeye maliyeti 55 milyon dolar olacak
Bulgaristan: NATO üssünün ülkeye maliyeti 55 milyon dolar olacak
Bulgaristan’da NATO Çok Uluslu Muharebe Grubu üssü için altyapı yapımının ülkeye en az 55 milyon dolara mal olacağı, bununla birlikte henüz üs yapımı için... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:51+0300
2023-09-13T21:51+0300
2023-09-13T21:51+0300
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Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, parlamentonun savunma komitesinin oturumunda, “NATO Çok Uluslu Muharebe Grubu’nun Bulgaristan’daki üssü için altyapının, yani kışlaların, teçhizat stoklama yapılarının, yollarının yapımı muhtemelen en az 100 milyon levaya (yaklaşık 55 milyon dolar) mal olacak” açıklamasında bulundu.Bakanlığın bütçesinde, bu proje için paranın olduğuna, lakin gereken kaynakların bir kısmını NATO’nun tahsis edeceğini belirten Tagarev, üs yapımı için henüz yerin seçilmediğini kaydederek muharebe grubunun ülkenin güneydoğusundaki Yambol bölgesindeki iki askeri üsse yerleştirilebileceğini anlattı.Üssün 2025’te hazır duruma gelmesi gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı, subayların büyük kısmının İtalya’dan olacağını bildirdi.Halihazırda Bulgaristan’ın Novo Selo şehrindeki ABD üssünde yaklaşık bin NATO askeri bulunuyor.
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bulgaristan, nato, üs, askeri üs, avrupa
bulgaristan, nato, üs, askeri üs, avrupa
Bulgaristan: NATO üssünün ülkeye maliyeti 55 milyon dolar olacak
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Bulgaristan’da NATO Çok Uluslu Muharebe Grubu üssü için altyapı yapımının ülkeye en az 55 milyon dolara mal olacağı, bununla birlikte henüz üs yapımı için yerin seçilmediğini belirtildi.
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, parlamentonun savunma komitesinin oturumunda, “NATO Çok Uluslu Muharebe Grubu’nun Bulgaristan’daki üssü için altyapının, yani kışlaların, teçhizat stoklama yapılarının, yollarının yapımı muhtemelen en az 100 milyon levaya (yaklaşık 55 milyon dolar) mal olacak” açıklamasında bulundu.
Bakanlığın bütçesinde, bu proje için paranın olduğuna, lakin gereken kaynakların bir kısmını NATO’nun tahsis edeceğini belirten Tagarev, üs yapımı için henüz yerin seçilmediğini kaydederek muharebe grubunun ülkenin güneydoğusundaki Yambol bölgesindeki iki askeri üsse yerleştirilebileceğini anlattı.
Üssün 2025’te hazır duruma gelmesi gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı, subayların büyük kısmının İtalya’dan olacağını bildirdi.
Halihazırda Bulgaristan’ın Novo Selo şehrindeki ABD üssünde yaklaşık bin NATO askeri bulunuyor.