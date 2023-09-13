https://sputniknews.com.tr/20230913/atinada-cete-savasi-6-turk-oldu-baglanti-ortaya-cikti-1075433097.html

Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı

Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda öldürülen 6 kişinin suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T10:28+0300

2023-09-13T10:28+0300

2023-09-13T10:28+0300

türkiye

yunanistan

çatışma

barış boyun

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı çatışma yaşandı. Sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde bulunan 6 Türk, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştığı belirtildi.Hürriyet'in haberine göre, sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Hayatını kaybedenlerin İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri Barış Boyun’un adamları olduğu öne sürüldü.Kimlikleri tespit edildiYunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/yeni-egitim-ogretim-yilinin-ilk-gunu-servisciler-arasinda-silahli-catisma-1075375687.html

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