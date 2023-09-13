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Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı
Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda öldürülen 6 kişinin suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T10:28+0300
2023-09-13T10:28+0300
türkiye
yunanistan
çatışma
barış boyun
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı çatışma yaşandı. Sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde bulunan 6 Türk, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştığı belirtildi.Hürriyet'in haberine göre, sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Hayatını kaybedenlerin İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri Barış Boyun’un adamları olduğu öne sürüldü.Kimlikleri tespit edildiYunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/yeni-egitim-ogretim-yilinin-ilk-gunu-servisciler-arasinda-silahli-catisma-1075375687.html
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yunanistan, çatışma, barış boyun
yunanistan, çatışma, barış boyun

Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı

10:28 13.09.2023
Yunanistan
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda öldürülen 6 kişinin suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı çatışma yaşandı. Sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde bulunan 6 Türk, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştığı belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre, sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Hayatını kaybedenlerin İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri Barış Boyun’un adamları olduğu öne sürüldü.

Kimlikleri tespit edildi

Yunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.
Servis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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