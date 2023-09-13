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https://sputniknews.com.tr/20230913/arabulucuda-kira-anlasmasi-bedelin-yarisi-ve-1-yilda-tahliye-sarti-1075438672.html
Arabulucuda kira anlaşması: Bedelin yarısı ve 1 yılda tahliye şartı
Arabulucuda kira anlaşması: Bedelin yarısı ve 1 yılda tahliye şartı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, kira bedeli ve tahliye konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ve kiracı, arabulucu sistemiyle, bedelin talebin yarısı olması ve... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T12:09+0300
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ekonomi
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Ev sahibi Ş.O.A, kiracısı M.N.A'dan yeni kira döneminde aylık 15 bin lira talep etti. Kiracı ile ev sahibi arasında söz konusu bu bedel konusunda anlaşmaya varılamadı.Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşındı. Ardından da bir süre önce yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi.Arabulucuda anlaştılarYaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı.Anlaşma metninde, "Ev sahibi Ş.O.A. ile kiracı M.N.A'nın 1 yıl daha kira kontratını sürdürmeleri ve kira bedelinin 15 Kasım'dan başlamak üzere aylık 7 bin 500 lira olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı. Ayrıca taraflar, yenilenen kira dönemi bitiminde kiracıların kayıtsız ve şartsız olarak taşınmazı tahliye ederek kiraya verene teslim etme konusunda yazılı taahhütnamesi vermeleri konusunda anlaşmaya varmışlardır" ifadeleri yer aldı.Kiracı M.N.A. sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik" dedi.Ev sahibinin avukatı Özlem Şan Oğuzhan da kira artışı konusunda yaşanan uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin ciddi fayda sağladığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230902/zorunlu-arabuluculuk-uygulamasinda-ilk-gun--438-basvuru-yapildi-1075121269.html
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arabulucu, arabuluculuk, dava
arabulucu, arabuluculuk, dava

Arabulucuda kira anlaşması: Bedelin yarısı ve 1 yılda tahliye şartı

12:09 13.09.2023
© AAArabulucu
Arabulucu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, kira bedeli ve tahliye konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ve kiracı, arabulucu sistemiyle, bedelin talebin yarısı olması ve kiracının 1 sene sonra tahliye olması şartıyla anlaşmaya vardı.
Ev sahibi Ş.O.A, kiracısı M.N.A'dan yeni kira döneminde aylık 15 bin lira talep etti. Kiracı ile ev sahibi arasında söz konusu bu bedel konusunda anlaşmaya varılamadı.
Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşındı. Ardından da bir süre önce yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi.

Arabulucuda anlaştılar

Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı.
Anlaşma metninde, "Ev sahibi Ş.O.A. ile kiracı M.N.A'nın 1 yıl daha kira kontratını sürdürmeleri ve kira bedelinin 15 Kasım'dan başlamak üzere aylık 7 bin 500 lira olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı. Ayrıca taraflar, yenilenen kira dönemi bitiminde kiracıların kayıtsız ve şartsız olarak taşınmazı tahliye ederek kiraya verene teslim etme konusunda yazılı taahhütnamesi vermeleri konusunda anlaşmaya varmışlardır" ifadeleri yer aldı.
Kiracı M.N.A. sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik" dedi.
Ev sahibinin avukatı Özlem Şan Oğuzhan da kira artışı konusunda yaşanan uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin ciddi fayda sağladığını söyledi.
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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