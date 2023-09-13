https://sputniknews.com.tr/20230913/ak-partili-dagdan-izmir-buyuksehir-belediyesine-tepki-acimasizlik-ve-firsatcilik-1075447867.html

AK Partili Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: 'Acımasızlık ve fırsatçılık'

AK Partili Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: 'Acımasızlık ve fırsatçılık'

İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu denli fahiş fiyat belirlemesi... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T16:30+0300

2023-09-13T16:30+0300

2023-09-13T16:33+0300

türkiye

izban

hamza dağ

tunç soyer

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.Dağ, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarını 55 lira olarak belirlediğini vurguladı.Kararın, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:UKOME'de görüşülmeden alınmış kararın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dayatmacı yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Dağ, "Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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