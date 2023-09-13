https://sputniknews.com.tr/20230913/2023-mtv-video-muzik-odulleri-sahiplerini-buldu-1075443134.html

2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

11 farklı dalda aday gösterilen Taylor Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T13:51+0300

2023-09-13T13:51+0300

2023-09-13T13:51+0300

multimedya

mtv

fotoğraf

taylor swift

nicki minaj

selena gomez

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Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:"En İyi Hip-hop" şarkısı: Nicki Minaj- "Super Freaky Girl""En İyi Koreografi": BLACKPINK- "Pink Venom""En İyi Sanat Yönetmeni": Doja Cat- "Attention""En İyi Düzenleme": Olivia Rodrigo- "Vampire""En İyi R&B": SZA- "Shirt""En iyi Alternatif Müzik": Lana Del Rey ve Jon Batiste- "Candy Necklace""En İyi Latince Şarkı": Anitta- "Funk Rave""Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip": Dove Cameron- "Breakfast""Yılın Öne Çıkan Performansı": TXT- "Sugar Rush Ride"

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mtv, fotoğraf, taylor swift, nicki minaj, selena gomez, фото