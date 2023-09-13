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https://sputniknews.com.tr/20230913/2023-mtv-video-muzik-odulleri-sahiplerini-buldu-1075443134.html
2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
11 farklı dalda aday gösterilen Taylor Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T13:51+0300
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Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:"En İyi Hip-hop" şarkısı: Nicki Minaj- "Super Freaky Girl""En İyi Koreografi": BLACKPINK- "Pink Venom""En İyi Sanat Yönetmeni": Doja Cat- "Attention""En İyi Düzenleme": Olivia Rodrigo- "Vampire""En İyi R&amp;B": SZA- "Shirt""En iyi Alternatif Müzik": Lana Del Rey ve Jon Batiste- "Candy Necklace""En İyi Latince Şarkı": Anitta- "Funk Rave""Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip": Dove Cameron- "Breakfast""Yılın Öne Çıkan Performansı": TXT- "Sugar Rush Ride"
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mtv, fotoğraf, taylor swift, nicki minaj, selena gomez, фото
mtv, fotoğraf, taylor swift, nicki minaj, selena gomez, фото

2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

13:51 13.09.2023
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11 farklı dalda aday gösterilen Taylor Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9 ödülün sahibi oldu
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYHer yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu. - Sputnik Türkiye
1/9
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYHer yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu. - Sputnik Türkiye
2/9
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.
© AFP 2023 / ANGELA WEISSSwift’in "Karma" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice, "En İyi Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.
Swift’in Karma şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice, En İyi Yeni Sanatçı ödülüne layık görüldü. - Sputnik Türkiye
3/9
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Swift’in "Karma" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice, "En İyi Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.
© AFP 2023 / ANGELA WEISSSelena Gomez ve Rema, "Calm Down" şarkısı ile bu sene MTV ödüllerinde ilk kez verilen, birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamına gelen "En İyi Afrobeat" ödülünü kazandı.
Selena Gomez ve Rema, Calm Down şarkısı ile bu sene MTV ödüllerinde ilk kez verilen, birkaç türün kombinasyonu olan ve Afrika ezgileri içeren anlamına gelen En İyi Afrobeat ödülünü kazandı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Selena Gomez ve Rema, "Calm Down" şarkısı ile bu sene MTV ödüllerinde ilk kez verilen, birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamına gelen "En İyi Afrobeat" ödülünü kazandı.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY"TQG" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Karol G. ile "En İyi İşbirliği" ödülüne layık görülen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, "Video Öncü" ödülünü de aldı.
TQG şarkısında düet yaptığı şarkıcı Karol G. ile En İyi İşbirliği ödülüne layık görülen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Video Öncü ödülünü de aldı. - Sputnik Türkiye
5/9
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
"TQG" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Karol G. ile "En İyi İşbirliği" ödülüne layık görülen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, "Video Öncü" ödülünü de aldı.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYGüney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK "Yılın Grubu" seçildi.
Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde En iyi K-Pop ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK Yılın Grubu seçildi. - Sputnik Türkiye
6/9
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK "Yılın Grubu" seçildi.
© AFP 2023 / ANGELA WEISSFaslı sanatçı French Montana, 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depreme dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı.
Faslı sanatçı French Montana, 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depreme dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Faslı sanatçı French Montana, 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depreme dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYÖdül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı.
Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı. - Sputnik Türkiye
8/9
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı.
© AFP 2023 / ANGELA WEISSProgramın sonunda Hip-hop’un 50'nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.
Programın sonunda Hip-hop’un 50'nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı. - Sputnik Türkiye
9/9
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Programın sonunda Hip-hop’un 50'nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.
Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:
"En İyi Hip-hop" şarkısı: Nicki Minaj- "Super Freaky Girl"
"En İyi Koreografi": BLACKPINK- "Pink Venom"
"En İyi Sanat Yönetmeni": Doja Cat- "Attention"
"En İyi Düzenleme": Olivia Rodrigo- "Vampire"
"En İyi R&B": SZA- "Shirt"
"En iyi Alternatif Müzik": Lana Del Rey ve Jon Batiste- "Candy Necklace"
"En İyi Latince Şarkı": Anitta- "Funk Rave"
"Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip": Dove Cameron- "Breakfast"
"Yılın Öne Çıkan Performansı": TXT- "Sugar Rush Ride"
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