https://sputniknews.com.tr/20230912/ugandada-bir-adam-ayni-gunde-7-kadinla-evlendi-1075418526.html
Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi
Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi
Ugandalı bir adam, ikisi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlendi. Eşlerine düğün hediyesi olarak araba veren damat, eşlerinin kendisine bağlılığına... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T21:01+0300
2023-09-12T21:01+0300
2023-09-12T21:01+0300
dünya
uganda
afrika
evlenmek
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Ugandalı bir adam, aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı.Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.
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uganda, afrika, evlenmek
Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi
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Ugandalı bir adam, ikisi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlendi. Eşlerine düğün hediyesi olarak araba veren damat, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.
Ugandalı bir adam, aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.
Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.
Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.
Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.
Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.