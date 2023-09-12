https://sputniknews.com.tr/20230912/ugandada-bir-adam-ayni-gunde-7-kadinla-evlendi-1075418526.html

Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi

Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi

Ugandalı bir adam, ikisi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlendi. Eşlerine düğün hediyesi olarak araba veren damat, eşlerinin kendisine bağlılığına... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T21:01+0300

2023-09-12T21:01+0300

2023-09-12T21:01+0300

dünya

uganda

afrika

evlenmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070788953_4:0:925:518_1920x0_80_0_0_236e3d342737806167be1a90b70473b6.jpg

Ugandalı bir adam, aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı.Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.

uganda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uganda, afrika, evlenmek