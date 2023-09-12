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Son anket açıklandı: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?
Son anket açıklandı: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?
MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, İYİ Parti’nin yerel seçim kararını, seçmenlerinin yüzde 75'i destekliyor. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T13:54+0300
2023-09-12T13:54+0300
politika
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yerel seçim
yerel seçim öncesi anket
iyi parti
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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilişkin anket sonucu paylaştı. 14-18 Ağustos tarihlerinde bin 801 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi.Anketin sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 52.9’u, HDP/YSP seçmeninin yüzde 61.7’si, TİP seçmeninin yüzde 56’sı söz konusu kararı desteklemiyor.İYİ Parti seçmeninin yüzde 74.7’si kararı desteklerken, yüzde 23.3’ü desteklemediğini belirtti. Yüzde 2 ise ‘fikrim/cevap yok’ yanıtını verdi.İYİ Parti seçmeni destekliyorAK Parti seçmeninin yüzde 46.9'u, MHP seçmeninin yüzde 56.6'sı, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 62.8'i de İYİ Parti'nin yerel seçim kararını desteklemiyor.Zafer Partisi seçmeninin yüzde 52.8'i kararı desteklerken, yüzde 33.3'ü desteklemiyor.
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meral akşener, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, iyi parti
meral akşener, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, iyi parti

Son anket açıklandı: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?

13:54 12.09.2023
Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
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MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, İYİ Parti’nin yerel seçim kararını, seçmenlerinin yüzde 75'i destekliyor.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilişkin anket sonucu paylaştı. 14-18 Ağustos tarihlerinde bin 801 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anketin sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 52.9’u, HDP/YSP seçmeninin yüzde 61.7’si, TİP seçmeninin yüzde 56’sı söz konusu kararı desteklemiyor.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 74.7’si kararı desteklerken, yüzde 23.3’ü desteklemediğini belirtti. Yüzde 2 ise ‘fikrim/cevap yok’ yanıtını verdi.

İYİ Parti seçmeni destekliyor

AK Parti seçmeninin yüzde 46.9'u, MHP seçmeninin yüzde 56.6'sı, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 62.8'i de İYİ Parti'nin yerel seçim kararını desteklemiyor.
Zafer Partisi seçmeninin yüzde 52.8'i kararı desteklerken, yüzde 33.3'ü desteklemiyor.
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