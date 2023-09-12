https://sputniknews.com.tr/20230912/rusyada-su-24-savas-ucagi-dustu-1075418998.html
Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
Rusya'nın Volgograd Bölgesi’nde planlı eğitim uçuşu sırasında bir Su-24 savaş uçağının düştüğü açıklandı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T21:29+0300
2023-09-12T21:29+0300
2023-09-12T21:58+0300
rusya
dünya
s-24 tipi savaş uçağı
volgograd
volgograd
volgograd bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Volgograd Bölgesi’nde planlı eğitim uçuşu sırasında bir Su-24 savaş uçağının düştüğü bildirildi.Silahsız uçuş gerçekleştiren aracın ıssız bir yere düştüğü kaydedildi.Olay yerine Mi-8 helikopteriyle arama kurtarma ekibi gönderildi.
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rusya, s-24 tipi savaş uçağı, volgograd, volgograd, volgograd bölgesi
rusya, s-24 tipi savaş uçağı, volgograd, volgograd, volgograd bölgesi
Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
21:29 12.09.2023 (güncellendi: 21:58 12.09.2023) Abone ol
Rusya'nın Volgograd Bölgesi’nde planlı eğitim uçuşu sırasında bir Su-24 savaş uçağının düştüğü açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Volgograd Bölgesi’nde planlı eğitim uçuşu sırasında bir Su-24 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Silahsız uçuş gerçekleştiren aracın ıssız bir yere düştüğü kaydedildi.
Olay yerine Mi-8 helikopteriyle arama kurtarma ekibi gönderildi.