https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-topraklarindaki-tesislere-saldirmaya-hazirlanan-ukrayna-ihasi-belgorod-bolgesinde-vuruldu-1075417950.html
Rusya topraklarındaki tesislere saldırmaya hazırlanan Ukrayna İHA'sı Belgorod Bölgesi'nde vuruldu
Rusya topraklarındaki tesislere saldırmaya hazırlanan Ukrayna İHA'sı Belgorod Bölgesi'nde vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen bir İHA'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini belirtti 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T19:54+0300
2023-09-12T19:54+0300
2023-09-12T19:54+0300
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Kiev rejiminin saat 13:30 sularında uçak tipi İHA'yla Rusya'daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha
Rusya topraklarındaki tesislere saldırmaya hazırlanan Ukrayna İHA'sı Belgorod Bölgesi'nde vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen bir İHA'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini belirtti
Kiev rejiminin saat 13:30 sularında uçak tipi İHA'yla Rusya'daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.