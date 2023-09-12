https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-topraklarindaki-tesislere-saldirmaya-hazirlanan-ukrayna-ihasi-belgorod-bolgesinde-vuruldu-1075417950.html

Rusya topraklarındaki tesislere saldırmaya hazırlanan Ukrayna İHA'sı Belgorod Bölgesi'nde vuruldu

Rusya topraklarındaki tesislere saldırmaya hazırlanan Ukrayna İHA'sı Belgorod Bölgesi'nde vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen bir İHA'nın sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini belirtti 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T19:54+0300

2023-09-12T19:54+0300

2023-09-12T19:54+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

iha

iha

iha

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg

Kiev rejiminin saat 13:30 sularında uçak tipi İHA'yla Rusya'daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha