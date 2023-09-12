https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-devlet-baskani-putin-8-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1075398132.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor: 'Uzakdoğu stratejik önceliğimiz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor: 'Uzakdoğu stratejik önceliğimiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşuyor. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T09:15+0300

2023-09-12T09:15+0300

2023-09-12T10:52+0300

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dünya

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uzakdoğu

yatırım

ticaret

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Putin, konuşmasının başında Uzakdoğu'nun Rusya için 21. yüzyıldaki stratejik önceliklerden biri olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.Küresel ekonominin değişmeye devam ettiğinin ve bunun en başta Batı'nın finansal ilişkiler sistemini yıkmasından kaynaklandığının altını çizen Putin, bu gelişme ışığında Batı'nın şablonlarına göre değil, tüm insanlık için işbirliğine hazır olan ülkelerin listesinin genişlediğini belirtti. Konuşmasına devam eden Putin, şunları aktardı:'Uzakdoğu Bölgesi'ne yapılan yatırımlar, ülke genelindeki yatırımlara kıyasla 3 kat daha hızlı artıyor'Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ne yapılan yatırımların, ülke genelindeki yatırımlara kıyasla 3 kat daha hızlı arttığını söyleyen Putin, 2014-2022 döneminde tüm ülkede ana sermayeye yapılan yatırımlar yüzde 13 artarken aynı dönemde Uzakdoğu Bölgesi'nde bu oranın yüzde 39 olarak kaydedildiği bilgisini paylaştı.'Asya-Pasifik ülkeleriyle ticaret hacmi yüzde 18.3 arttı'Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmine değinen Putin, 2022 yılında yüzde 13.7'lik artış kaydedilirken bu yılın ilk yarısında ticaret hacminin yüzde 18.3 arttığının altını çizdi.Rusya'nın söz konusu ülkelerle ticareti geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu kaydeden Putin, zira bu işbirliğinin gelişim potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu tahmin etmenin imkansız olduğunu vurguladı.'Uzakdoğu Federal Bölgesi'nin Rusya'nın geleceği açısından rolü ve çok kutuplu dünyadaki konumu son derece büyük'Uzakdoğu Federal Bölgesi'nin Rusya'nın geleceği açısından rolünün ve çok kutuplu dünyadaki konumunun son derece büyük olduğunu belirten Putin, "Uzakdoğu Federal Bölgesi, Rusya topraklarının yüzde 40'ını oluşturuyor. Ormanlarımızın ve altın rezervlerimizin neredeyse yarısı, balık ve elmasın yüzde 70'ten fazlası, titanyum ve bakırın yüzde 30'dan fazlası ve diğerleri burada bulunuyor. Önemli stratejik işletmeler, limanlar, demiryolları çalışıyor" ifadelerini kullandı.'Dolarla ödemelerin sınırlandırılması nedeniyle Batı'ya güven sarsılıyor'Dolarla ödemelerin sınırlandırılması sonucunda tüm ülkelerin ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı ve birikimlerini ABD dışında tutmayı düşünmeye başladığını söyleyen Putin, Batı'ya güvenin sarsıldığı bir süreç içinde olduklarını vurguladı."Dolarla ödemelerin sınırlandırılmasını ele alalım. Bu neye yol açıyor? Tüm ülkelerin kendi enstrümanlarını kurmayı, yeni ödeme sistemleri geliştirmeyi düşünmeye başlamasına, birikimlerini ABD'de veya Avrupa'da herhangi bir yerde tutmanın, bu ülkelerin hisselerine yatırım yapmanın iyi olup olmadığını düşünmeye başlamasına yol açıyor" diye devam eden Putin, bu nedenle Batı'ya olan güvenin sarsıldığının altını çizdi.'Ruble kurunda sorun görmüyorum, tüm faktörler yönetilebilir durumda'Rublenin son dönemde dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili bir soru karşısında Putin, bunun Rusya Merkez Bankası'nın, hükümetin ve finans kurumlarının yoğun çalışma yapmasını gerektiren bir konu olduğunu belirterek "Genel olarak, burada aşılamayacak sorunlar, zorluklar görmüyorum. Bu, en büyük ihracatçıların döviz cinsinden cirolarının geri ödenmesi veya kısmen geri ödenmemesi de dahil birçok faktörle bağlantılı. Doların 60 ruble olduğu dönemde, ithalata yönelik lojistik zincirlerin kurulmamış olmasıyla da bağlantılı. Artık Rusya'ya giderek daha fazla miktarda ithalat giriyor, bu da dövize talebin giderek artması anlamına geliyor. Başka faktörler de var ancak genel olarak bunlar yönetilebilir faktörler. Biz bunları görüyoruz, anlıyoruz, Merkez Bankası da görüyor" dedi.'Afrika, Batı'nın Afrikalıları kafeslerde taşıdığı günleri unutmayacak'Rusya lideri, Afrika'da hiç kimsenin Batılı ülkelerin insanları kafeslerde taşıdığı günleri unutmayacağını vurguladı.Putin, "Eski sömürgeciler ne yaptı? Kısa süre önce bana fotoğrafları gösterdiler, daha 1957 yılında insanları Afrika'dan Belçika'ya kafesler içinde getirdiler. Bunlara gözyaşı dökmeden bakmak imkansız. Bu insanları aileleri ve çocuklarıyla birlikte kafeslerde sergilediler. Bu nasıl mümkün olabilir? Afrika'dan hiç kimse bunu unutmayacak" diye konuştu.Bugün ise Batı'nın Afrika'da neo-kolonici politikayı dayatmaya çalıştığını anımsatan Putin, "Tüm Afrika ülkelerine borç yüklediler, bu ülkelerin dolar cinsinden trilyonlarca borcu var. Yani Afrika ülkeleriyle öyle bir kredi ve finans sistemi oluşturdular ki, Afrika ülkeleri kendilerine verilen kredileri hiçbir şekilde geri ödeyemiyor. Bu bir kredi ilişkisi bile değil, bir tür tazminata benziyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html

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