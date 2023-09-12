https://sputniknews.com.tr/20230912/rus-sarmat-kitalararasi-balistik-fuzesi-hakkinda-neler-biliniyor--1075417576.html
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
Eylül başı savaş görevine başlayan Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T22:42+0300
2023-09-12T22:42+0300
2023-09-12T22:42+0300
multimedya
infografik
rs-28 sarmat füzesi
rusya
füze
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Potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olan Sarmat füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, rs-28 sarmat füzesi, rusya, füze, инфографика
infografik, rs-28 sarmat füzesi, rusya, füze, инфографика
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
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Eylül başı savaş görevine başlayan Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor.
Potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olan Sarmat füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.