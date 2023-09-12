https://sputniknews.com.tr/20230912/rus-sarmat-kitalararasi-balistik-fuzesi-hakkinda-neler-biliniyor--1075417576.html

Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?

Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?

Eylül başı savaş görevine başlayan Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T22:42+0300

2023-09-12T22:42+0300

2023-09-12T22:42+0300

multimedya

infografik

rs-28 sarmat füzesi

rusya

füze

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Potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olan Sarmat füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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2023

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infografik, rs-28 sarmat füzesi, rusya, füze, инфографика