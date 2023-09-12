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https://sputniknews.com.tr/20230912/rus-sarmat-kitalararasi-balistik-fuzesi-hakkinda-neler-biliniyor--1075417576.html
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
Eylül başı savaş görevine başlayan Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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rs-28 sarmat füzesi
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Potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olan Sarmat füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rs-28 sarmat füzesi, rusya, füze, инфографика
infografik, rs-28 sarmat füzesi, rusya, füze, инфографика

Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor?

22:42 12.09.2023
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Eylül başı savaş görevine başlayan Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sistemi, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor.
Potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olan Sarmat füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye
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