Nebenzya: Challenger dahil Batı teçhizatı Ukrayna’da yanıp kül oluyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugün Rusya’nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen ve Batı’nın Ukrayna’ya silah yardımının konu alındığı toplantıda yaptığı konuşmada “Bugünkü toplantıyı her şeyden önce Batılı sponsorların Kiev’deki uçaklarına aralıksız olarak her türlü silah pompalaması faktörünün Ukrayna krizine çözüm bulma umutları üzerindeki etkisini bir daha görüşmek için çağırdık. Konseye neredeyse her ay bu konuyu değerlendirmeyi teklif ediyoruz. Her ay, dikkatimize değer yeni mevzular bulunuyor” ifadesini kullandı.Nebenzya, “Kiev rejimi, iki katına çıkardığı baskı ve gizlemediği küstahlıkla yeni silah dileniyor ve Haziran başından itibaren hayata geçirilen sözde karşı taarruzun bariz başarısızlığından Batı ülkelerini sorumlu tutmaya çalışıyor” diye kaydetti.ABD’nin Ukrayna’ya 100 milyar doların üzerinde silah yardımı yaptığını anımsatan Rus diplomat, “Ukrayna ordusunun bariz fiyaskoyla sonuçlanan sözde karşı taarruzundan daha önce bahsettik. Kiev rejimine sağlanan teçhizat yanıp kül oluyor. Buna ABD yapımı Bradley zırhlı araçlar, Alman Leopard ve İngiliz Challenger tankları dahil” dedi.'Bilgileri güncelleyin, Ukrayna’da en az ikisi vuruldu'Nebenzya, “Bu arada, İngiliz mevkidaşlarımıza tavsiyemiz, Savunma Bakanlığınızın internet sitesindeki bilgileri güncelleyin. Orada halâ tek bir Challenger’in savaş alanında yok edilmediği ifade ediliyor. Artık Ukrayna’da en az ikisi vuruldu. On ikisi daha bir yerlerde geziyor ama onları da benzer akıbet bekliyor. Amerikan Abrams ve F-16’ları da aynı akıbet bekliyor” yorumunda bulundu.Kiev’deki “kuklaları yönetenlerin” ABD olduğunu vurgulayan Rusya Daimi Temsilcisi, ABD ordusunun Rus tesislerin konumuna ilişkin bilgileri Ukrayna’ya verdiğini belirterek, “Yani Washington’un, bu savaşa son verme yönünde hiçbir isteği yok. Zira bu savaş, Amerikalılara zenginliklerine zenginlik katma fırsatını veriyor” diye ekledi.

