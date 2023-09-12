https://sputniknews.com.tr/20230912/motorine-buyuk-zam-yolda-40-tlyi-asacak-1075397545.html
Motorine büyük zam yolda: 40 TL'yi aşacak
Motorine büyük zam yolda: 40 TL'yi aşacak
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara yenileri ekleniyor. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2.03 TL zam gelmesi bekleniyor. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T08:55+0300
2023-09-12T08:55+0300
2023-09-12T08:55+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam sürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2.03 TL zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 TL’ye, Ankara'da 40.54 TL'ye, İzmir'de 40.71 TL’ye yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20230905/lpgye-buyuk-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075195473.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
Motorine büyük zam yolda: 40 TL'yi aşacak
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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara yenileri ekleniyor. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2.03 TL zam gelmesi bekleniyor.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam sürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2.03 TL zam bekleniyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 TL’ye, Ankara'da 40.54 TL'ye, İzmir'de 40.71 TL’ye yükselecek.