https://sputniknews.com.tr/20230912/meteorolojiden-sari-alarm-cok-sayida-il-icin-yagis-uyarisi-1075396326.html

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T07:23+0300

2023-09-12T07:23+0300

2023-09-12T07:23+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 33°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Merin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 26°CParçalı bulutluVAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın güney ilçeleri gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20230911/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1075371342.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu