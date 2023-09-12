https://sputniknews.com.tr/20230912/libyadaki-sel-felaketinde-2-binden-fazla-olu-7-bin-kayip-turkiyeden-insani-yardim--1075395840.html

Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp: Türkiye'den insani yardım

Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp: Türkiye'den insani yardım

Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiği, yağışlar nedeniyle... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T06:10+0300

2023-09-12T06:10+0300

2023-09-12T06:10+0300

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fırtına

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Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'da etkili oldu. Libya'nın doğusundaki “hükümetin başbakanı” Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sellerde Derna’da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna’nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu. Uluslararası dayanışmanın, Libya'nın bu doğal afetin etkilerinden kurtulması ve bölgenin yeniden imar edilmesinde olumlu etkileri olacağı kaydedilen açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.Kayıp kişi sayısı 7 bine ulaştıLibya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden bin 500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etmişti.3 günlük yas ilan edildiLibya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.40 yılın en yükseğiLibya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yapılan olağan üstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Hammude, Meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.Derne'de internet ve iletişim yeniden sağlandıLibya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınadan zarar gören Derne kentine internet ve haberleşmeyi sağlayan şirketin uzman bakım ve onarım ekiplerinin ulaştığını duyurdu.Dibeybe, bakım ve onarım ekiplerinin çalışmaları sonrasında bölgede internet erişimi ve iletişimin yeniden açıldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" bilgisini verdi.AFAD: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladıkAFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır" açıklamasında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, düzenlediği basın toplantısında, Libya'da meydana gelen kasırganın ardından sel ve su baskını yaşandığını söyledi.Libya hükümetinin uluslararası insani yardım çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda operasyonlara başladıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:"Bu çerçevede Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. İnşallah hemen devamında iki uçakla beraber yine yeteri miktarda çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. Üçüncü uçakta da yine yeteri sayede personelimiz Libya'da olacak."MSB: 3 adet nakliye uçağımızdan ilki, bölgeye hareket ettiMilli Savunma Bakanlığı, Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan üç adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı.MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Libya’da meydana gelen felaket sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan 3 adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya’ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html

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