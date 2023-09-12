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https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-yalnizca-dernede-5-bin-200-kisi-hayatini-kaybetti--1075414529.html
Libya'da sel: Yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi hayatını kaybetti
Libya'da sel: Yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi hayatını kaybetti
Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harraz "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" açıklamasını yaptı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi.Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti.Derne'de ölü sayısı 10 bini geçebilirDerne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor" dedi.Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, son verilere göre ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde can kaybının çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yükseği olduğu ifade ediliyor.
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libyadaki selde son dakika gelişmesi, libyada ölü sayısı kaç oldu, dernede kaç kişi öldü, libya sel son durum ,

Libya'da sel: Yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi hayatını kaybetti

17:03 12.09.2023 (güncellendi: 18:34 12.09.2023)
© AFP 2023 / -Libya Derne sel
Libya Derne sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / -
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Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harraz "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" açıklamasını yaptı.
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi.
Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti.

Derne'de ölü sayısı 10 bini geçebilir

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor" dedi.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, son verilere göre ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde can kaybının çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.
Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.
Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yükseği olduğu ifade ediliyor.
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