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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/kursk-bolgesine-ukraynaya-ait-bir-iha-ikinci-kez-saldirdi-1075394935.html
Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı
Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı
Bölge Valisi Starovoyt, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını açıkladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Vali Roman Starovoit, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını, idari binanın çatısının hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını belirtti.Daha önce, Ukrayna'ya ait bir drone, Rylsk'e düşerek cephelere zarar vermiş ve iki binanın çok sayıda camının kırılmasına neden olmuştu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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kursk, iha, ukrayna krizi, ukrayna
kursk, iha, ukrayna krizi, ukrayna

Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı

00:48 12.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Bölge Valisi Starovoyt, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını açıkladı.
Vali Roman Starovoit, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını, idari binanın çatısının hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını belirtti.

Daha önce, Ukrayna'ya ait bir drone, Rylsk'e düşerek cephelere zarar vermiş ve iki binanın çok sayıda camının kırılmasına neden olmuştu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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