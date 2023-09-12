https://sputniknews.com.tr/20230912/kursk-bolgesine-ukraynaya-ait-bir-iha-ikinci-kez-saldirdi-1075394935.html

Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı

Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı

Bölge Valisi Starovoyt, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını açıkladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T00:48+0300

2023-09-12T00:48+0300

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kursk

iha

ukrayna krizi

ukrayna

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Vali Roman Starovoit, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını, idari binanın çatısının hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını belirtti.Daha önce, Ukrayna'ya ait bir drone, Rylsk'e düşerek cephelere zarar vermiş ve iki binanın çok sayıda camının kırılmasına neden olmuştu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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