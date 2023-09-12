https://sputniknews.com.tr/20230912/kursk-bolgesine-ukraynaya-ait-bir-iha-ikinci-kez-saldirdi-1075394935.html
Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı
Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı
Bölge Valisi Starovoyt, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını açıkladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T00:48+0300
2023-09-12T00:48+0300
2023-09-12T00:48+0300
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Vali Roman Starovoit, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını, idari binanın çatısının hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını belirtti.Daha önce, Ukrayna'ya ait bir drone, Rylsk'e düşerek cephelere zarar vermiş ve iki binanın çok sayıda camının kırılmasına neden olmuştu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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kursk, iha, ukrayna krizi, ukrayna
kursk, iha, ukrayna krizi, ukrayna
Kursk bölgesine Ukrayna’ya ait bir İHA ikinci kez saldırdı
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Bölge Valisi Starovoyt, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını açıkladı.
Vali Roman Starovoit, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının bu akşam Kursk Bölgesi'ndeki Rylsk kasabasına ikinci kez saldırdığını, idari binanın çatısının hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını belirtti.
Daha önce, Ukrayna'ya ait bir drone, Rylsk'e düşerek cephelere zarar vermiş ve iki binanın çok sayıda camının kırılmasına neden olmuştu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.