https://sputniknews.com.tr/20230912/kredi-karti-ve-kredilere-yeni-onlemler-yolda-1075397130.html
Kredi kartı ve kredilere yeni önlemler yolda
Kredi kartı ve kredilere yeni önlemler yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, OVP’de ilk sinyalleri verilen kredi kartı harcamaları ile kredilere sınırlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kredi... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T07:59+0300
2023-09-12T07:59+0300
2023-09-12T07:59+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kredi
kredi kartı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredilere ilişkin sınırlama mesajı veren Bakan Şimşek, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi.Hürriyet'te yer alan habere göre, BDDK geçen ay bir sınırlama getirmişti. Hem kredi kartlarında hem de kredilerde yeni sınırlayıcı kararlar alınacak. Kredi kartıyla ilgili limit artışı sınırıBakan Mehmet Şimşek dün katıldığı programda, kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığını belirterek, bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını dile getirdi. Merkez Bankası verilerine göre 1 Eylül itibarıyla yıllık dönemde kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 139.85. Market ve alışveriş merkezlerindeki harcama artışı ise yüzde 101.75. Kredi kartının ödenmeyen bakiyesinin azaltılmasının amaçlandığı da tahmin ediliyor. Taksit sayıları sınırlandırılabilir. Ayrıca bankaların kredi kartıyla ilgili limit artışına sınır getirilmesi de bekleniyor.Ekonomi yönetiminin nakit kullanıma yönelik KMH ile ilgili yeni tedbir alınması beklenebilir. KMH ve kredi kartlarına uygulanan faiz, politika faizine paralel olarak artıyor. Ancak temmuz ayında alınan bir önlemle KMH hesaplamasındaki formül değişmişti. KMH için tekrar bir puan artışı da gelebilir.Geçen ay BDDK konut kredilerinde ikinci ve sonrası konut için sınırlama getirmişti. Şimşek’in açıklamalarından sonra kredilere miktarsal bazda da sınırlama gelebileceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230911/bakan-mehmet-simsekten-enflasyon-hedefi-aciklamasi-1075379429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, kredi, kredi kartı
mehmet şimşek, kredi, kredi kartı
Kredi kartı ve kredilere yeni önlemler yolda
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, OVP’de ilk sinyalleri verilen kredi kartı harcamaları ile kredilere sınırlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kredi kartının ödenmeyen bakiyesinin azaltılmasının amaçlandığı ve taksit sayıları sınırlandırılabileceği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredilere ilişkin sınırlama mesajı veren Bakan Şimşek, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, BDDK geçen ay bir sınırlama getirmişti. Hem kredi kartlarında hem de kredilerde yeni sınırlayıcı kararlar alınacak.
Kredi kartıyla ilgili limit artışı sınırı
Bakan Mehmet Şimşek dün katıldığı programda, kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığını belirterek, bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını dile getirdi. Merkez Bankası verilerine göre 1 Eylül itibarıyla yıllık dönemde kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 139.85. Market ve alışveriş merkezlerindeki harcama artışı ise yüzde 101.75. Kredi kartının ödenmeyen bakiyesinin azaltılmasının amaçlandığı da tahmin ediliyor. Taksit sayıları sınırlandırılabilir. Ayrıca bankaların kredi kartıyla ilgili limit artışına sınır getirilmesi de bekleniyor.
Ekonomi yönetiminin nakit kullanıma yönelik KMH ile ilgili yeni tedbir alınması beklenebilir. KMH ve kredi kartlarına uygulanan faiz, politika faizine paralel olarak artıyor. Ancak temmuz ayında alınan bir önlemle KMH hesaplamasındaki formül değişmişti. KMH için tekrar bir puan artışı da gelebilir.
Geçen ay BDDK konut kredilerinde ikinci ve sonrası konut için sınırlama getirmişti. Şimşek’in açıklamalarından sonra kredilere miktarsal bazda da sınırlama gelebileceği tahmin ediliyor.