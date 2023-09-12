https://sputniknews.com.tr/20230912/kofnun-solisti-detone-oldugu-performansi-sonrasinda-aciklama-yapti-1075412790.html
KÖFN'ün solisti, detone olduğu performans sonrasında açıklama yaptı
KÖFN'ün solisti, detone olduğu performans sonrasında açıklama yaptı
KÖFN grubunun solisti Salman Tin, konuk olarak çıktığı konser sahnesinde detone oldu. Salman Tin sosyal medya hesabından, detone olduğu performansı hakkında... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T16:34+0300
2023-09-12T16:34+0300
2023-09-12T16:34+0300
yaşam
köfn
salman tin
şarkıcı
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KÖFN adlı müzik grubunun solisti olarak tanınan Salman Tin, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın konserinde misafir olarak sahneye çıkmış ve KÖFN grubuna şöhreti kazandıran Bir Tek Ben Anlarım şarkısını söylemek niyetlenmişti. Ancak Salman Tin şarkının girişinde detone oldu. Salman Tin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşımında bulundu ve "Yanlış tondan girildi detone oldum, sonra güzel okudum o niye yazılmıyor :(" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/sarkici-hakan-peker-siyasete-giriyor-adayligini-acikladi-1074890387.html
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köfn, salman tin, şarkıcı
köfn, salman tin, şarkıcı
KÖFN'ün solisti, detone olduğu performans sonrasında açıklama yaptı
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KÖFN grubunun solisti Salman Tin, konuk olarak çıktığı konser sahnesinde detone oldu. Salman Tin sosyal medya hesabından, detone olduğu performansı hakkında paylaşımda bulundu.
KÖFN adlı müzik grubunun solisti olarak tanınan Salman Tin, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın konserinde misafir olarak sahneye çıkmış ve KÖFN grubuna şöhreti kazandıran Bir Tek Ben Anlarım şarkısını söylemek niyetlenmişti.
Ancak Salman Tin şarkının girişinde detone oldu. Salman Tin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşımında bulundu ve "Yanlış tondan girildi detone oldum, sonra güzel okudum o niye yazılmıyor :(" ifadesini kullandı.