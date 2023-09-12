https://sputniknews.com.tr/20230912/kofnun-solisti-detone-oldugu-performansi-sonrasinda-aciklama-yapti-1075412790.html

KÖFN'ün solisti, detone olduğu performans sonrasında açıklama yaptı

KÖFN'ün solisti, detone olduğu performans sonrasında açıklama yaptı

KÖFN grubunun solisti Salman Tin, konuk olarak çıktığı konser sahnesinde detone oldu. Salman Tin sosyal medya hesabından, detone olduğu performansı hakkında... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T16:34+0300

2023-09-12T16:34+0300

2023-09-12T16:34+0300

yaşam

köfn

salman tin

şarkıcı

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KÖFN adlı müzik grubunun solisti olarak tanınan Salman Tin, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın konserinde misafir olarak sahneye çıkmış ve KÖFN grubuna şöhreti kazandıran Bir Tek Ben Anlarım şarkısını söylemek niyetlenmişti. Ancak Salman Tin şarkının girişinde detone oldu. Salman Tin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşımında bulundu ve "Yanlış tondan girildi detone oldum, sonra güzel okudum o niye yazılmıyor :(" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/sarkici-hakan-peker-siyasete-giriyor-adayligini-acikladi-1074890387.html

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köfn, salman tin, şarkıcı