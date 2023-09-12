https://sputniknews.com.tr/20230912/halk-tvnin-iddialarina-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-suc-duyurusu-1075402701.html
Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T11:16+0300
2023-09-12T11:16+0300
2023-09-12T11:16+0300
türkiye
halk tv
çocuk
devlet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
program
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili iddialarda bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/chp-genel-baskan-yardimcisi-erdemden-halk-tv-aciklamasi-1073876697.html
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halk tv, çocuk, devlet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, program
halk tv, çocuk, devlet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, program
Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili iddialarda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." denildi.