Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
157 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230912/halk-tvnin-iddialarina-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-suc-duyurusu-1075402701.html
Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T11:16+0300
2023-09-12T11:16+0300
türkiye
halk tv
çocuk
devlet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
program
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103217/57/1032175728_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59a2f4026636375737c38aa0031f411e.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili iddialarda bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/chp-genel-baskan-yardimcisi-erdemden-halk-tv-aciklamasi-1073876697.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103217/57/1032175728_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6934b598ece3cb36a9f3d8a378928d2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halk tv, çocuk, devlet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, program
halk tv, çocuk, devlet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, program

Halk TV'nin iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu

11:16 12.09.2023
© AAAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarla ilgili iddialarda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Hassas hizmet gruplarına yönelik iddia ve haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." denildi.
CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
POLİTİKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den 'Halk TV' açıklaması
23 Temmuz, 16:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала