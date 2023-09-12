https://sputniknews.com.tr/20230912/et-ve-sut-kurumundan-ureticilerin-30-bin-lira-ceza-odedigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1075418859.html
Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T21:19+0300
2023-09-12T21:19+0300
2023-09-12T21:19+0300
türkiye
et ve süt kurumu (esk)
et ve süt kurumu
üretici
fiyat
fahiş fiyat
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Et ve Süt Kurumu (ESK), sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını bildirdi.ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi çerçevesinde ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin, Kuruma 30 bin lira ceza ödediği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Et ve Süt Kurumu tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak, mutlak karlılığın hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, üretici, fiyat, fahiş fiyat
et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, üretici, fiyat, fahiş fiyat
Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına ilişkin açıklama
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Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır" açıklaması yapıldı..
Et ve Süt Kurumu (ESK), sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını bildirdi.
ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi çerçevesinde ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin, Kuruma 30 bin lira ceza ödediği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Et ve Süt Kurumu tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak, mutlak karlılığın hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.