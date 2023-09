https://sputniknews.com.tr/20230912/et-ve-sut-kurumundan-ureticilerin-30-bin-lira-ceza-odedigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1075418859.html

Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına ilişkin açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan 'Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği' iddialarına ilişkin açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T21:19+0300

2023-09-12T21:19+0300

2023-09-12T21:19+0300

türkiye

et ve süt kurumu (esk)

et ve süt kurumu

üretici

fiyat

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg

Et ve Süt Kurumu (ESK), sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını bildirdi.ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi çerçevesinde ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin, Kuruma 30 bin lira ceza ödediği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Et ve Süt Kurumu tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak, mutlak karlılığın hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, üretici, fiyat, fahiş fiyat