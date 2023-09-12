https://sputniknews.com.tr/20230912/ekrem-imamoglu-hakaret-davasindan-beraat-etti-1075415441.html
Ekrem İmamoğlu hakaret davasından beraat etti
Ekrem İmamoğlu hakaret davasından beraat etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açılış programındaki konuşmasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T17:42+0300
2023-09-12T17:42+0300
2023-09-12T17:49+0300
türkiye
şadi yazıcı
ekrem imamoğlu
hakaret
dava
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İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat etti.Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, basit yargılama usulü ile yapıldı.Hakim, İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediğini belirterek, beraatına karar verdi.Kararın gerekçesinde ise konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı kaydedilerek, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu ifade edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa müracaat ettiği belirtilmişti.İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/ibbnin-tuzla-su-aritma-tesisi-acilisinda-tuzla-belediye-baskani-yazicinin-konusmasinda-gerginlik-1062691770.html
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şadi yazıcı, ekrem imamoğlu, hakaret, dava
şadi yazıcı, ekrem imamoğlu, hakaret, dava
Ekrem İmamoğlu hakaret davasından beraat etti
17:42 12.09.2023 (güncellendi: 17:49 12.09.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açılış programındaki konuşmasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat etti.
Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, basit yargılama usulü ile yapıldı.
Hakim, İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediğini belirterek, beraatına karar verdi.
Kararın gerekçesinde ise konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı kaydedilerek, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu ifade edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa müracaat ettiği belirtilmişti.
İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.