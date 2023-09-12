https://sputniknews.com.tr/20230912/dto-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-kuresel-ekonomiyi-olumsuz-etkiliyor-1075419355.html

DTÖ: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor

DTÖ: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor

DTÖ’nün raporuna göre, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çoğu ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam edecek. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T22:01+0300

2023-09-12T22:01+0300

2023-09-12T22:01+0300

ukrayna krizi

dtö

dünya ticaret örgütü (dtö)

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

abd

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Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2023 raporuna göre, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam edecek.Raporda, ikili ticaretteki zorlukların birbirine bağlı ekonomilere sahip ülkelerde GSYİH büyümesini yavaşlatabileceğine dikkat çekiliyor.Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerin Çin'de GSYİH'nın yüzde 0.3 ve ABD'de yüzde 0.1 kadar refah kaybına neden olduğu, benzer şekilde Ukrayna'daki savaşa tepki olarak Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların çoğu ekonomiyi olumsuz etkileyeceği ve Rusya’nın reel GSYH'de büyük bir düşüşün yaşayacağı öngörüsünde bulunuluyor.Jeopolitik gerilimlerin genellikle ticari ilişkilerde kırılmalara neden olan ülkeleri etkilediği belirtilen rağorda, diğer ülkelerin tarafsız kalabileceği veya ayrılan ekonomilerden bazılarına katılabileceği vurgusu yapılıyor.Raporda ayrıca tek taraflı yaptırımlardaki keskin artışın küresel ekonominin geleceğini tehdit ettiği ve parçalanmasına yol açabileceğine dikkat çekilerek, ‘fazla ileri gitmenin ters etki yaratacağı’ uyarısında bulunuluyor.

rusya

ukrayna

çin

çin halk cumhuriyeti

abd

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