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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/dto-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-kuresel-ekonomiyi-olumsuz-etkiliyor-1075419355.html
DTÖ: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor
DTÖ: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor
DTÖ’nün raporuna göre, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çoğu ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam edecek. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T22:01+0300
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Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2023 raporuna göre, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam edecek.Raporda, ikili ticaretteki zorlukların birbirine bağlı ekonomilere sahip ülkelerde GSYİH büyümesini yavaşlatabileceğine dikkat çekiliyor.Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerin Çin'de GSYİH'nın yüzde 0.3 ve ABD'de yüzde 0.1 kadar refah kaybına neden olduğu, benzer şekilde Ukrayna'daki savaşa tepki olarak Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların çoğu ekonomiyi olumsuz etkileyeceği ve Rusya’nın reel GSYH'de büyük bir düşüşün yaşayacağı öngörüsünde bulunuluyor.Jeopolitik gerilimlerin genellikle ticari ilişkilerde kırılmalara neden olan ülkeleri etkilediği belirtilen rağorda, diğer ülkelerin tarafsız kalabileceği veya ayrılan ekonomilerden bazılarına katılabileceği vurgusu yapılıyor.Raporda ayrıca tek taraflı yaptırımlardaki keskin artışın küresel ekonominin geleceğini tehdit ettiği ve parçalanmasına yol açabileceğine dikkat çekilerek, ‘fazla ileri gitmenin ters etki yaratacağı’ uyarısında bulunuluyor.
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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çin, çin halk cumhuriyeti, abd, abd
dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çin, çin halk cumhuriyeti, abd, abd

DTÖ: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor

22:01 12.09.2023
© WikipediaDünya Ticaret Örgütü, DTÖ
Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Wikipedia
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DTÖ’nün raporuna göre, Rusya’ya yönelik yaptırımlar çoğu ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam edecek.
Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2023 raporuna göre, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam edecek.
Raporda, ikili ticaretteki zorlukların birbirine bağlı ekonomilere sahip ülkelerde GSYİH büyümesini yavaşlatabileceğine dikkat çekiliyor.
Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerin Çin'de GSYİH'nın yüzde 0.3 ve ABD'de yüzde 0.1 kadar refah kaybına neden olduğu, benzer şekilde Ukrayna'daki savaşa tepki olarak Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların çoğu ekonomiyi olumsuz etkileyeceği ve Rusya’nın reel GSYH'de büyük bir düşüşün yaşayacağı öngörüsünde bulunuluyor.
Jeopolitik gerilimlerin genellikle ticari ilişkilerde kırılmalara neden olan ülkeleri etkilediği belirtilen rağorda, diğer ülkelerin tarafsız kalabileceği veya ayrılan ekonomilerden bazılarına katılabileceği vurgusu yapılıyor.
Raporda ayrıca tek taraflı yaptırımlardaki keskin artışın küresel ekonominin geleceğini tehdit ettiği ve parçalanmasına yol açabileceğine dikkat çekilerek, ‘fazla ileri gitmenin ters etki yaratacağı’ uyarısında bulunuluyor.
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