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Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
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dışişleri, dışişleri bakanlığı, fidan, hakan fidan
dışişleri, dışişleri bakanlığı, fidan, hakan fidan

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

23:15 12.09.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinLavrov ve Fidan'ın Moskova'daki görüşmesi başladı
Lavrov ve Fidan'ın Moskova'daki görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
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