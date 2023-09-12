https://sputniknews.com.tr/20230912/disisleri-bakani-fidan-avustralyali-mevkidasi-wong-ile-gorustu-1075420833.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T23:15+0300

2023-09-12T23:15+0300

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türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

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hakan fidan

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

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dışişleri, dışişleri bakanlığı, fidan, hakan fidan