https://sputniknews.com.tr/20230912/disisleri-bakani-fidan-avustralyali-mevkidasi-wong-ile-gorustu-1075420833.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T23:15+0300
2023-09-12T23:15+0300
2023-09-12T23:15+0300
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
fidan
hakan fidan
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
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dışişleri, dışişleri bakanlığı, fidan, hakan fidan
dışişleri, dışişleri bakanlığı, fidan, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.