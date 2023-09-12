https://sputniknews.com.tr/20230912/cinde-sel-ve-toprak-kaymasi-7-olu-3-kayip-1075416692.html
Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
Çin’in Yulin şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Guangdong eyaletinde ise... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T19:12+0300
2023-09-12T19:12+0300
2023-09-12T19:12+0300
dünya
çin
yulin
sel
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
toprak
toprak kayması
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Çin’i geçtiğimiz hafta vuran Haikui Tayfunu etkisini sürdürüyor.Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin şehrinde son 3 günde etkili olan şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, 115 noktada toprak kayması meydana geldi.Şehri vuran sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.Çin Meteoroloji İdaresi, bugün ve yarın Guangxi'nin güney ve güneydoğu kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.Timsah paniği Guangdong eyaletinin Maoming kentinde ise bir çiftlikte bulunan 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtildi.Çiftliğe yakın noktalarda yaşayanlara dışarı çıkmama uyarısı yapılırken, timsahların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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çin, yulin, sel, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, toprak, toprak kayması
çin, yulin, sel, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, toprak, toprak kayması
Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
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Çin’in Yulin şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Guangdong eyaletinde ise selin ardından bir çiftlikteki 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtilirken, çevredekilere evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
Çin’i geçtiğimiz hafta vuran Haikui Tayfunu etkisini sürdürüyor.
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin şehrinde son 3 günde etkili olan şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, 115 noktada toprak kayması meydana geldi.
Şehri vuran sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.
Çin Meteoroloji İdaresi, bugün ve yarın Guangxi'nin güney ve güneydoğu kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Timsah paniği Guangdong eyaletinin Maoming kentinde ise bir çiftlikte bulunan 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtildi.
Çiftliğe yakın noktalarda yaşayanlara dışarı çıkmama uyarısı yapılırken, timsahların yakalanması için çalışma başlatıldı.