https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-komisyonu-abd-idlibde-el-kaide-liderini-degil-bir-sivili-oldurdu-1075420924.html

BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü

BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü

Suriye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporda, ABD ordusunun Mayıs ayında İdlib bölgesinde düzenlediği operasyonda El-Kaide liderini değil, 60... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T23:32+0300

2023-09-12T23:32+0300

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ABD ordusu, 3 Mayıs’ta İdlib’in kuzeyindeki Kuraniye’de İHA saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda, El-Kaide’nin bir üst düzey yöneticisinin hedef alındığı ifade edildi. Lakin daha sonra “sivil kayıplara ilişkin bilgilerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi sürecinin” ardından resmi soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 54. Oturumunda sunulan raporda, “Komisyon, ölen kişinin sivil olma dışında biri olduğuna dair ya da çatışmalara doğrudan karıştığı yönünde herhangi bir kanıt bulmadı ve ABD'deki soruşturmanın sonuçlarını bekliyor” ifadesine yer verildi.Uzmanların görüşüne göre, planlama veya hedefi doğrulama çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle saldırıda ihtiyatlılık ilkesi ihlal edildi.The Washington Post gazetesi, Mayıs ayında, ABD’nin İHA saldırısında hayatını kaybeden kişinin 56 yaşındaki eski bir duvarcı Lütfi Hasan Misto olduğunu yazmıştı. Ailesi, Misto’nun hiçbir şekilde teröristlerle bir bağlantısının olmadığını ve saldırı sırasında koyun otladığını anlatmıştı. 10 çocuk babası Misto’nun “tüm hayatı yoksulluk içinde geçen” iyi kalpli ve çalışkan bir kişi olarak tanımlanmıştı.

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