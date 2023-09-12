BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-komisyonu-abd-idlibde-el-kaide-liderini-degil-bir-sivili-oldurdu-1075420924.html
BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü
BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü
Suriye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporda, ABD ordusunun Mayıs ayında İdlib bölgesinde düzenlediği operasyonda El-Kaide liderini değil, 60... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T23:32+0300
2023-09-12T23:32+0300
dünya
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
abd
abd
suriye
idlib
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066642582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6bd7ebf7cf4ee7219503c1bd4b0f5fa.jpg
ABD ordusu, 3 Mayıs’ta İdlib’in kuzeyindeki Kuraniye’de İHA saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda, El-Kaide’nin bir üst düzey yöneticisinin hedef alındığı ifade edildi. Lakin daha sonra “sivil kayıplara ilişkin bilgilerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi sürecinin” ardından resmi soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 54. Oturumunda sunulan raporda, “Komisyon, ölen kişinin sivil olma dışında biri olduğuna dair ya da çatışmalara doğrudan karıştığı yönünde herhangi bir kanıt bulmadı ve ABD'deki soruşturmanın sonuçlarını bekliyor” ifadesine yer verildi.Uzmanların görüşüne göre, planlama veya hedefi doğrulama çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle saldırıda ihtiyatlılık ilkesi ihlal edildi.The Washington Post gazetesi, Mayıs ayında, ABD’nin İHA saldırısında hayatını kaybeden kişinin 56 yaşındaki eski bir duvarcı Lütfi Hasan Misto olduğunu yazmıştı. Ailesi, Misto’nun hiçbir şekilde teröristlerle bir bağlantısının olmadığını ve saldırı sırasında koyun otladığını anlatmıştı. 10 çocuk babası Misto’nun “tüm hayatı yoksulluk içinde geçen” iyi kalpli ve çalışkan bir kişi olarak tanımlanmıştı.
abd
suriye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066642582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7365edade26790a265d7767d13058ea0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, abd, suriye, idlib
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, abd, suriye, idlib

BM Komisyonu: ABD, İdlib’de El-Kaide liderini değil bir sivili öldürdü

23:32 12.09.2023
© AFP 2023 / Mohammed al-RifaiРазрушения после землетрясения в сирийской Сармаде
Разрушения после землетрясения в сирийской Сармаде - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / Mohammed al-Rifai
Abone olTelegram
Suriye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporda, ABD ordusunun Mayıs ayında İdlib bölgesinde düzenlediği operasyonda El-Kaide liderini değil, 60 yaşındaki yerel bir sakini öldürdüğü belirtildi.
ABD ordusu, 3 Mayıs’ta İdlib’in kuzeyindeki Kuraniye’de İHA saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda, El-Kaide’nin bir üst düzey yöneticisinin hedef alındığı ifade edildi. Lakin daha sonra “sivil kayıplara ilişkin bilgilerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi sürecinin” ardından resmi soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 54. Oturumunda sunulan raporda, “Komisyon, ölen kişinin sivil olma dışında biri olduğuna dair ya da çatışmalara doğrudan karıştığı yönünde herhangi bir kanıt bulmadı ve ABD'deki soruşturmanın sonuçlarını bekliyor” ifadesine yer verildi.
Uzmanların görüşüne göre, planlama veya hedefi doğrulama çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle saldırıda ihtiyatlılık ilkesi ihlal edildi.
The Washington Post gazetesi, Mayıs ayında, ABD’nin İHA saldırısında hayatını kaybeden kişinin 56 yaşındaki eski bir duvarcı Lütfi Hasan Misto olduğunu yazmıştı. Ailesi, Misto’nun hiçbir şekilde teröristlerle bir bağlantısının olmadığını ve saldırı sırasında koyun otladığını anlatmıştı. 10 çocuk babası Misto’nun “tüm hayatı yoksulluk içinde geçen” iyi kalpli ve çalışkan bir kişi olarak tanımlanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала