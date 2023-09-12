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Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: Konutta fahiş fiyat uygulayan kişiye 349 bin TL para cezası
Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: Konutta fahiş fiyat uygulayan kişiye 349 bin TL para cezası
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye' 349 bin TL idari para cezası... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T19:46+0300
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türkiye
mahmut gürcan
ticaret bakanlığı
konut
spekülasyon
para
para cezası
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından ikinci el daireleri fahiş fiyattan ilana koyanlarla ilgili açıklama yaptı. "İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor" diyen Gürcan, açıklamasının devamında şu şu sözlere yer verdi:
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mahmut gürcan, ticaret bakanlığı, konut, spekülasyon, para, para cezası
mahmut gürcan, ticaret bakanlığı, konut, spekülasyon, para, para cezası

Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: Konutta fahiş fiyat uygulayan kişiye 349 bin TL para cezası

19:46 12.09.2023
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye' 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından ikinci el daireleri fahiş fiyattan ilana koyanlarla ilgili açıklama yaptı.
"İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor" diyen Gürcan, açıklamasının devamında şu şu sözlere yer verdi:

"Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

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