https://sputniknews.com.tr/20230912/bakan-tunc-kira-uyusmazliklarindan-kaynakli-7-bin-651-toplamda-8-bin-664-basvuru-yapildi-1075394788.html

Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651, toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı

Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651, toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı

Yeni arabuluculuk dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç "Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651 başvuru yapıldı. Toplamda 8 bin 664... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T00:31+0300

2023-09-12T00:31+0300

2023-09-12T00:31+0300

türkiye

yılmaz tunç

arabuluculuk

arabulucu

kira

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No’lu Barosu’nun düzenlediği 'Arabuluculukta Güncel Alanlar Sempozyumu’nda konuştu.Konuşmasına hukuk alanında yapılan reformları anlatarak başlayan Bakan Tunç, yeni anayasa için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Konuya ilişkin bilgi veren Tunç şunları söyledi:‘Arabulucuya giden bu dosyalardan 3 milyon 37 bin 865’i anlaşmayla sonuçlandı’Yapılan hukuk reformlarının yanında arabuluculuk konusuna da değinen Bakan Tunç, “Çok sayıda hukuk reformu içerisinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi de var. İşte bunlardan birisi de bugün gündeminize aldığınız arabuluculuk meselesi. Cezada da çok sayıda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi getirdik. Özellikle geçen yasama döneminin birinci yargı paketinde ele almıştık. Orada da ceza adaletini sağlayabilecek, yargının iş yükünü azaltabilecek alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de hayata geçirmiştik. Uygulaması da verimli bir şekilde devam ediyor. Aksamalar elbette ki olur, bunları süreç içerisinde yine çözümleyebiliriz“ şeklinde konuştu.“Hukukta arabuluculuk 2013’den itibaren başladı. 2013’den 2018’e kadar ihtiyari arabuluculuk olarak sürdü” hatırlatmasını yapan Bakan Tunç şunları söyledi:'Önümüzdeki günlerde ihale müjdesini de vereceğiz'Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Sabri Hafif’in Ankara Adliyesi için müjde beklediğini belirten Bakan Tunç, “Ankara Adliyemiz önemli bir ihtiyaç. Şu anda bizim deprem bölgesinde yıkılan 15 adliyemiz var. Bunun 2’si müstakil adliyemizdi, diğer 12’si hükümet konakları içerisindeydi. Ağır hasarlı oldukları için yeniden inşaları gerekli. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yargı çalışanlarımızı özellikle bir an önce kendi mekanlarına kavuşturmak. Çünkü konteynırda duruşma yapılması gerçekten kabul edilebilir gibi bir husus değil. Onları inşallah inşa ederken Ankara Adliyesi'ni de unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük, ihale süreçlerine başlayacağımızı kendileri ifade ettiler. Projemiz de hazır. Şu anda 320 bin metrekare arsa üzerinde Yenimahalle'de 625 bin metrekare kapalı alana sahip Ankara'daki adliyelerimiz tek çatı altında modern kimliği olan, yargıya yakışır bir adliye binasını, avukatlarımıza ve yargı dünyamıza kazandıracağız inşallah. Önümüzdeki günlerde ihale müjdesini de vereceğiz” dedi.

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yılmaz tunç, arabuluculuk, arabulucu, kira