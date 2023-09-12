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https://sputniknews.com.tr/20230912/bakan-goktas-acikladi-aile-destek-programi-odemeleri-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075399014.html
Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T09:25+0300
2023-09-12T09:25+0300
ekonomi
türkiye aile destek programı
aile sosyal destek programı
ödeme
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Eylül ayı aile destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek kapsamındaki ödemeler için beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL’yi aştığını belirterek, “Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz” diye konuştu.Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”
https://sputniknews.com.tr/20230908/aile-destek-programinda-odeme-tarihi-belli-oldu-mu-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075291563.html
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Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?

09:25 12.09.2023
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Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı.
Eylül ayı aile destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek kapsamındaki ödemeler için beklenen açıklamayı yaptı.
Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL’yi aştığını belirterek, “Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz” diye konuştu.
Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:
“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
EKONOMİ
Aile Destek Programı'nda ödeme tarihi belli oldu mu, hesaplara ne zaman yatacak?
8 Eylül, 09:01
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