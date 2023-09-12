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https://sputniknews.com.tr/20230912/aymden-yeniden-anavatan-partisi-ile-ilgili-karar-1075395173.html
AYM'den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar
AYM'den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar
Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisi'nin siyasi partiler sicilinden... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T01:17+0300
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türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
aym
anavatan partisi
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.
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anayasa mahkemesi (aym), aym, anavatan partisi
anayasa mahkemesi (aym), aym, anavatan partisi

AYM'den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar

01:17 12.09.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisi'nin siyasi partiler sicilinden kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.
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