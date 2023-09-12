https://sputniknews.com.tr/20230912/aymden-yeniden-anavatan-partisi-ile-ilgili-karar-1075395173.html

AYM'den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar

AYM'den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisi'nin siyasi partiler sicilinden... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T01:17+0300

2023-09-12T01:17+0300

2023-09-12T01:17+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

aym

anavatan partisi

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.

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anayasa mahkemesi (aym), aym, anavatan partisi