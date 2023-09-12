https://sputniknews.com.tr/20230912/ak-parti-sozcusu-omer-celik-basin-toplantisi-duzenliyor-1075415578.html
Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl anlaşmasına yönelik "BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T18:06+0300
2023-09-12T18:06+0300
2023-09-12T18:31+0300
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
politika
açıklama
basın açıklaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0e4f0fe39012db6cf47409c7626f60df.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f1d4727a88a7b1ea9c537c1e838f1aa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, açıklama, basın açıklaması
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, açıklama, basın açıklaması
Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
18:06 12.09.2023 (güncellendi: 18:31 12.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl anlaşmasına yönelik "BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
"G20 zirvesinde Türkiye'nin Tahıl Koridorunun hayata geçmesi için ortaya koyduğu çabalar, takdir edildi. BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor.Karadeniz'in herhangi bir şekilde çatışma noktası olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında, Ukrayna ve Rusya'yı dışlamadan bu süreci yürütülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.
Kanun içerisinde alınan tedbirlere, Kılıçdaroğlu ve ekibi 'sivil darbe' diyerek darbecilerin kullandığı literatürü kullanarak, sürekli 15 Temmuz darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller.
Seçim sonuçları millet iradesiyle tecelli etti. Bunu tanımayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafındaki birkaç kişi.