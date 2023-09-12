Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor

"G20 zirvesinde Türkiye'nin Tahıl Koridorunun hayata geçmesi için ortaya koyduğu çabalar, takdir edildi. BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor.Karadeniz'in herhangi bir şekilde çatışma noktası olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında, Ukrayna ve Rusya'yı dışlamadan bu süreci yürütülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.