Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230912/ak-parti-sozcusu-omer-celik-basin-toplantisi-duzenliyor-1075415578.html
Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl anlaşmasına yönelik "BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T18:06+0300
2023-09-12T18:31+0300
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
politika
açıklama
basın açıklaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0e4f0fe39012db6cf47409c7626f60df.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f1d4727a88a7b1ea9c537c1e838f1aa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, açıklama, basın açıklaması
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, açıklama, basın açıklaması

Çelik: BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor

18:06 12.09.2023 (güncellendi: 18:31 12.09.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl anlaşmasına yönelik "BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
"G20 zirvesinde Türkiye'nin Tahıl Koridorunun hayata geçmesi için ortaya koyduğu çabalar, takdir edildi. BM ve Türkiye aracılığıyla tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor.Karadeniz'in herhangi bir şekilde çatışma noktası olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında, Ukrayna ve Rusya'yı dışlamadan bu süreci yürütülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.
Kanun içerisinde alınan tedbirlere, Kılıçdaroğlu ve ekibi 'sivil darbe' diyerek darbecilerin kullandığı literatürü kullanarak, sürekli 15 Temmuz darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller.
Seçim sonuçları millet iradesiyle tecelli etti. Bunu tanımayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafındaki birkaç kişi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала