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Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Eğer 28. Dönem Parlamentosu millete olan bu borcunu yerine... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T22:11+0300
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yılmaz tunç
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TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, bugüne kadar 176 maddesi olan 1982 Anayasası'nda 184 maddenin değiştirildiğini, bunun bir maddenin birden fazla kez değiştiği anlamını taşıdığını belirtti.1982 Anayasası'nın, değişikliklerle adeta "yamalı bohça" haline geldiğini söyleyen Tunç, "Bunlar tabii ki Anayasa'nın vesayetçi ruhunu tamamen ortadan kaldırmaya, silmeye yetmedi" ifadesini kullandı.Bakan Tunç, 1982 Anayasası'nın, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar tarafından oluşturulmuş bir metin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Yeni anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir'Bakan Tunç, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, demokratik reformlarıyla, demokrasinin çıtasının yükselmesiyle, yeni hükümet sistemiyle, demokrasi açısından güçlü bir ülke konumunda olduğunu bildirdi.Türkiye'nin fiziki kalkınma açısından da güçlü, arabuluculuk konusunda da başvurulan bir ülke olduğunu vurgulayan Tunç, "Dolayısıyla böyle bir ülkenin eski bir anayasayla, darbecilerin yaptığı, meşru olmayanların yaptığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlaması, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım atması... Türkiye bunu hak etmez" diye konuştu.Bakan Tunç, "Biz milletimize olan borcumuzu, tüm siyasi partiler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan ya da bulunmayan, sivil toplumun görüşlerini alarak yeni bir demokratik anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir" dedi.Yeni anayasa yapılırken uzlaşmanın önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu dile getirdiğini belirten Tunç, Cumhur İttifakı olarak da buna hazır olduklarını kaydetti.Adalet Bakanlığının geçmişte de yeni anayasa konusunda çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Tunç, anayasa çalışmaları sürecine çalıştaylarla katkı vereceklerini dile getirdi.'Uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde cevabını verir'Tunç, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yasama yılında yeni anayasa konusunun gündeme geleceği hatırlatılarak, "Bu kez olacak mı?" şeklindeki soruyu, "Olması gerekir. Bu konuda uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde cevabını verir" diye yanıtladı."Yeni anayasa" yapılırken, uzlaşma konusundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:
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trt haber, yılmaz tunç
trt haber, yılmaz tunç

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı

22:11 12.09.2023
© AA / İsmail KaplanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA / İsmail Kaplan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Eğer 28. Dönem Parlamentosu millete olan bu borcunu yerine getirmezse, milletimiz önüne konan sandıkta bunun cevabını verir." dedi.
TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, bugüne kadar 176 maddesi olan 1982 Anayasası'nda 184 maddenin değiştirildiğini, bunun bir maddenin birden fazla kez değiştiği anlamını taşıdığını belirtti.
1982 Anayasası'nın, değişikliklerle adeta "yamalı bohça" haline geldiğini söyleyen Tunç, "Bunlar tabii ki Anayasa'nın vesayetçi ruhunu tamamen ortadan kaldırmaya, silmeye yetmedi" ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, 1982 Anayasası'nın, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar tarafından oluşturulmuş bir metin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Anayasamızı yapanlar meşru kişiler değil. Dolayısıyla yapanlar açısından bir meşruiyet söz konusu olmayınca sadece bu sebep bile Anayasa'nın değiştirilmesi için geçer bir sebeptir, yeterli bir sebeptir. Bu derece çok reform yapmamıza rağmen Anayasa'mızda yeknesaklık söz konusu değil. Bu da özellikle çelişkili bazı maddeler ortaya çıkardı. Bu sebeple de yeni bir metnin yazılması, hak ve özgürlükleri öne alan, çoğulcu, herkesin görüşünün orada yansıyabileceği, 85 milyon vatandaşımızı kucaklayan, kuşatan demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor."

'Yeni anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir'

Bakan Tunç, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, demokratik reformlarıyla, demokrasinin çıtasının yükselmesiyle, yeni hükümet sistemiyle, demokrasi açısından güçlü bir ülke konumunda olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin fiziki kalkınma açısından da güçlü, arabuluculuk konusunda da başvurulan bir ülke olduğunu vurgulayan Tunç, "Dolayısıyla böyle bir ülkenin eski bir anayasayla, darbecilerin yaptığı, meşru olmayanların yaptığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlaması, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım atması... Türkiye bunu hak etmez" diye konuştu.
Bakan Tunç, "Biz milletimize olan borcumuzu, tüm siyasi partiler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan ya da bulunmayan, sivil toplumun görüşlerini alarak yeni bir demokratik anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir" dedi.
Yeni anayasa yapılırken uzlaşmanın önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu dile getirdiğini belirten Tunç, Cumhur İttifakı olarak da buna hazır olduklarını kaydetti.
Adalet Bakanlığının geçmişte de yeni anayasa konusunda çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Tunç, anayasa çalışmaları sürecine çalıştaylarla katkı vereceklerini dile getirdi.

'Uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde cevabını verir'

Tunç, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yasama yılında yeni anayasa konusunun gündeme geleceği hatırlatılarak, "Bu kez olacak mı?" şeklindeki soruyu, "Olması gerekir. Bu konuda uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde cevabını verir" diye yanıtladı.
"Yeni anayasa" yapılırken, uzlaşma konusundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:
"İnşallah bu çağrıya muhalefet partileri cevap verirler, Mecliste grubu olan partiler, Mecliste grubu olmayan partiler de elbette görüşleri alınabilir süreç içerisinde. Eğer 28. Dönem Parlamentosu millete olan bu borcunu yerine getirmezse milletimiz önüne konan sandıkta bunun cevabını verir. Biz milletimize olan borcumuzu yerine getirmek zorundayız. Bugüne kadar yaptığımız reformlar, Türkiye'nin geldiği bu nokta, Cumhuriyet'imizin geldiği bu nokta, demokrasimizin geldiği bu nokta, artık bu darbe anayasasıyla ileriye gitmek bizim koşumuzu yavaşlatıyor. Daha hızlı koşmak durumundayız. Milletimizin, özellikle refahını daha da arttırabilmek, özgürlüklerini daha da arttırabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bizim milletimize borcumuz var. O nedenle Parlamentoda milletten yetki alan tüm parlamenterlerin, milletvekillerimizin, siyasi partilerimizin genel başkanları da dahil millete olan bu borcunu yerine getirmek için gayret göstermesi gerekir."
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